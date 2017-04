El Campus de Harvard acoge un ciclo dedicado a Galicia

Galicia es la protagoniza en un ciclo de conferencias que el Campus de Harvard va a acoger este mes. El Cambridge Adult Center Education ofrece una serie de charlas, que dan comienzo hoy, sobre la Comunidad y el Camino de Santiago. El gallego Iván Leis es el encargado de impartirlas y de mostrar "la diferenciación de Galicia como región". Incidirá en el Camino de Santiago "como un torrente de intercambio cultural entre Galicia y el resto de Europa, haciendo especial hincapié en nuestra historia, cultura, tradición y gastronomía".



Leis desarrolla un proyecto con el que pretende impulsar la imagen de Galicia en el mundo, especialmente en Estados Unidos, país en el que reside y el cual supone un foco emisor de turistas muy atractivo. Dentro de este plan se enmarca el seminario que llevará a cabo este mes. Leis fija como principal objetivo "brindar a los estudiantes la oportunidad de aprender, ofreciendo posteriormente la posibilidad de visitarnos como peregrinos o turistas".



Aunque se imparte dentro del Campus de la Universidad, el acto se dirige al público en general. La primera de las charlas que imparte sitúa a Galicia en el mapa del mundo y diferencia a la Comunidad de los estereotipos que acompañan a la cultura española. "Es frustrante viajar a Estados Unidos y que nos cataloguen dentro de la misma casilla de toros, sol y flamenco", cuenta Leis como una de sus motivaciones para desarrollar esta iniciativa.



La segunda charla estará dedicada al patrimonio cultural y gastronómico de la región, hilado a través de su historia y del Camino de Santiago. Finalmente, dedica la última sesión a Finisterre, lo que supone un guiño a su pueblo natal, Negreira, pues es la primera parada del Camino que discurre entre Santiago y "el fin del mundo".



Un emprendedor social



Leis se define como un emprendedor social, un amante de Galicia que ha decidido "dar sin esperar recibir una retribución ni nada a cambio". Cuenta que su pasión por transmitir la cultura gallega es lo que le ha llevado a compaginar su trabajo oficial, el de organizador de eventos, con el de promocionar su tierra natal.



Leis se ha topado muchas veces con la incomprensión de los españoles: "La gente no conoce el concepto de emprendedor social y no entienden cómo es que hago esto sin la ayuda de la Administración, pero es que no estamos hablando de mí, sino de un proyecto para Galicia". A pesar de esto, anima al Gobierno y a las instituciones gallegas ha participar en la iniciativa. "También todos aquellos pueblos que tengan algo que decir, que consideren que deben ser mencionados en las charlas, les pido que se pongan en contacto conmigo para trabajar juntos", recalca.



Su trabajo altruista le ha llevado a ser el único español seleccionado en 2016 para representar a España en el programa de Jóvenes Líderes de Euro Asia promovido por el Departamento de Estado de los EEUU. También fue invitado por el mismo gabinete de Obama para participar como representante español en el Global Entrepreneurship Summit, dedicado al emprendimiento de repercusión mundial.