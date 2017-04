V-Go! Negro Son actúa en Vigo antes de grabar su primer trabajo discográfico

V-Go! Negro Son Coro, el coro vigués de góspel que dirige la artista Wöyza, llegará esta sábado, a las 22.30 horas, a la sala Radar de Vigo dispuesto a contagiar al público de la vitalidad de la música espiritual negra, el soul y el rhythm & blues en un concierto en el que intercalará temas ya clásicos de su repertorio con de nueva incorporación. Entre los indispensables no faltarán el "Hallelujah", de Leonard Cohen, que interpretará la propia Wöyza, y "I Smile", de Kirk Franklin, mientras que el público podrá disfrutar de otros nuevos como "I'm ligth", de India Arie, y "My love is your love", de Whitney Houston.



V-Go! Negro Son, que inició su andadura en 2012, se prepara también para grabar el que será su primer disco y que supondrá el primer paso hacia la profesionalización de la formación. "Grabar un disco es una experiencia enriquecedera para todo artista y también gratificante porque el directo se pierde, pero la grabación queda ahí, para siempre, y es algo que puedes compartir", dice.



Sin embargo, esta profesionalización no supondrá que este coro, formado actualmente por 25 voces, cambie su filosofía. "Somos y seguiremos siendo un coro de formación en los estilos de música negra, y en la mejora de la voz y de la interpretación musical", asegura Wöyza.



La formación comenzará a grabar su disco de debut el próximo mes de mayo, que autoeditará y autogestionará. El coro espera que el trabajo discográfico salga a la venta las próximas navidades con cerca de una docena de temas.



V-Go! Negro Son tiene un repertorio con cerca de 30 temas, muchos de los cuales lo acompañan desde su creación. "Me gustaría cambiar con más frecuencia los temas, pero en una formación con tantas voces, no es tan sencillo, pero tampoco es bueno seguir con temas con los que ya no te diviertes tanto porque el público, además, lo nota", explica.



Para su directora y fundadora, la trayectoria de la formación hasta la fecha es más que satisfactoria. "Yo estoy muy contenta del recorrido realizado hasta ahora porque el coro ha ido creciendo y está bastante estabilizado, lo que es importante porque conseguir que las voces emplasten es muy complicado, necesita muchas horas de ensayo, algo que a la gente de un coro semiprofesional no le sobra", explica.



En estos cinco años, V-Go! Negro Son ha acercado el góspel a Vigo, donde va ganando cada vez más adeptos. "A la gente le gusta mucho, pero en Navidad porque lo relaciona con esa época del año, aunque en otras ciudades, como Madrid, está cogiendo un gran impulso. Esperemos que esto también se dé en Vigo porque lo cierto es que cuando alguien va a un concierto de góspel por primera vez disfruta muchísimo", comenta.