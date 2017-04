La niña de 9 años fallecida por meningitis C en Cataluña no había sido vacunada

La niña de 9 años que falleció la pasada semana por una meningitis de tipo C no había sido vacunada, pese a figurar en el calendario oficial, según afirmó ayer el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, quien anunció que existe la sospecha de un cuarto caso de esta enfermedad en otro niño, residente en la zona centro de Cataluña, y que debió ser trasladado a un centro hospitalario de Barcelona, aunque no quiso facilitar más datos hasta que se confirme que se trata de meningitis.



El secretario de Salud Pública, junto con otros responsables de salud de la Generalitat, y el jefe del servicio materno-infantil del Hospital Sant Joan de Déu, de Manresa, Santi Nevot, pidió ayer tranquilidad tras conocerse los tres casos de menores afectados por meningitis: dos de los cuales fallecieron y otro, una bebé de Berga, tiene buen pronóstico por tratarse de un tipo vírico y no contagioso.