Mediapro ficha al cocinero José Andrés para desarrollar contenidos gastronómicos

El Grupo Mediapro y The ThinkFoodGroup, empresa de restauración dirigida por el cocinero José Andrés, han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo y posible coproducción de proyectos de televisión. Según anunció ayer la productora y distribuidora en una nota, el acuerdo aunará la vocación divulgativa del cocinero español, afincado desde hace años en Estados Unidos, y el conocimiento de Mediapro en el ámbito de los contenidos audiovisuales para crear contenidos de televisión "no sólo centrados en la gastronomía y con amplia visión internacional".



The ThinkFoodGroup cuenta con 27 restaurantes repartidos por Estados Unidos y México y está conducida por José Andrés quien, con dos estrellas Michelin en Minibar (Washington), ha sido nombrado una de las "100 personas más influyentes del mundo" por la revista Time y condecorado por el Gobierno estadounidense con una Medalla Nacional de las Artes y Humanidades.