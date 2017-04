Galegos, cataláns, baleares e vascos defenden o multilingüismo

Os representantes do goberno galego, catalán, vasco e balear en materia de política lingüística reforzaron onte, nunha reunión en Santiago, a súa colaboración na defensa do multilingüismo e das linguas propias.



A colaboración institucional subscrita ata agora por estes gobernos autonómicos reforzarase coa incorporación dos gobernos navarro e valenciano ao Protocolo de colaboración en materia de política lingüística, logo da solicitude de adhesión presentada por eles e a aceptación dos membros actuais no encontro da comisión de seguimento que tivo lugar en Compostela. Con estas adhesións, Xunta de Galicia, Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, Generalitat de Cataluña, Govern de les Illes Balears, Nafarroako Gobernua/Gobierno de Navarra e Generalitat Valenciana "inician -en palabras do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García- unha nova etapa na defensa coordinada dos intereses do multilingüismo e na promoción conxunta do uso das súas linguas cooficiais".



García, acompañado polos seus homólogos catalá, vasca, navarro e valenciano, Ester Franquesa, Miren Dobaran, Mikel Arregui e Rubén Trenzano, respectivamente, informou das principais liñas de acción aprol da coordinación de esforzos na defensa dos intereses do multilingüismo no Estado e mais en Europa, así como do intercambio de experiencias relativas ás diversas áreas de traballo dos procesos de normalización do galego, do éuscaro e do catalán, no marco do devandito protocolo de colaboración.



De entre os varios temas de interese para as políticas de promoción das linguas oficiais abordados na xuntanza, cómpre destacar o vindeiro informe de seguimento do cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, as liñas de actuación dos gobernos na Rede Europea para a Promoción da Diversidade Lingüística (NPLD) e o plan de traballo para o ano en curso no marco do protocolo (a concesión do Premio á Promoción da Realidade Plurilingüe do Estado ou o convenio co Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación para o recoñecemento mutuo das probas de acreditación de competencias para o exercicio da profesión de tradutor/a xurado/a e intérprete).



Para alén dos asuntos incluídos na orde do día, os diferentes gobernos tiveron oportunidade de poñer en común algúns dos proxectos nos que están a traballar como son os plans de dinamización lingüística do galego na economía e na xuventude, o novo sistema de indicadores do éuscaro, os traballos de adaptación do sistema de acreditación do catalán en Valencia e do éuscaro en Navarra ao Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas ou o Informe de política lingüística de Cataluña correspondente ao ano 2016.



Ademais, a Xunta de Galicia, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e mais os departamentos homólogos de Cataluña e Euskadi, manteñen un diálogo permanente no tocante á promoción das respectivas linguas propias no marco dunha participación conxunta en diversas iniciativas.



Xunto con Navarra e Valencia, participan tamén na NPLD, proxecto no que levan a cabo diferentes accións conxuntas que redundan na promoción do uso das linguas galega, vasca e catalá no mapa de ruta europeo para a diversidade lingüística.