Tras siete días de sol en Galicia, posibles lluvias en Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina pero "la variabilidad del tiempo, sobre todo en primavera, no permite asegurar la predicción para la semana que viene, aunque vemos que, tras toda esta semana de sol, a partir del martes aumenta la posibilidad de precipitaciones; quince días consecutivos de sol en primavera es muy improbable", advierte Juan Taboada, de Meteogalicia. De lo que sí está seguro el meteorólogo es del tiempo soleado y con temperaturas en aumento de las que disfrutará Galicia toda esta semana, especialmente en el sur.



En la jornada de hoy la Comunidad permanecerá bajo la influencia de las altas presiones, pero un frente muy poco activo se acercará al litoral norte. Con esta situación, los cielos permanecerán muy nublados en el norte de las provincias de A Coruña y Lugo, no superando los 17º de máxima e incluso con la posibilidad de alguna llovizna, y quedarán más despejados cuanto más al sur, con máximas de 23º.



Mañana el anticiclón dejará más claramente una jornada de tiempo seco y estable, con viento del noreste. Así, se esperan cielos poco nublados o despejados en general, con intervalos de nubes bajas en las primeras y últimas horas del día en el tercio norte.



El jueves las altas presiones quedarán centradas en Gran Bretaña cogiendo a Galicia en su radio de acción, por lo que se espera una jornada de tiempo seco y estable. Así, los cielos permanecerán poco nublados o despejados en general. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas ascenderán ligeramente. "En Ourense se podrán alcanzar los 26º y en las Rías Baixas los 24º, temperaturas veraniegas", asegura Taboada.



Así, hasta el domingo Galicia permanecerá en influencia anticiclónica, con régimen de vientos del noreste, muy baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas muy agradables en las horas centrales del día. La próxima semana el anticiclón se retira hacia el oeste permitiendo la entrada de borrascas, por lo que aumentará la probabilidad de precipitaciones y las temperaturas descenderán, especialmente las máximas.