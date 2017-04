Sesenta bodegas de las DO gallegas "se venden" al mundo en la VII edición de Vinis Terrae en Ourense

Sesenta pequeñas y medianas bodegas, pertenecientes a las cinco denominaciones de origen vitivinícolas de Galicia, así como la de Licores y Augardentes y de las Indicaciones Geográficas Protegidas, participan en la séptima edición de Vinis Terrae, el Salón del Vino y Licores Gallegos de Calidad que se celebra desde ayer lunes y hasta hoy martes, en el palacio de exposiciones de Ourense, Expourense, como escaparate de los mejores caldos gallegos.



De hecho, este salón cuenta con la presencia de 50 importadores y compradores de 19 países que acuden a esta cita interesados por los vinos gallegos y sobre todo por esa elaboración con uva autóctona que lo convierte en una oferta diferenciada y única en el mercado internacional.



La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, hizo hincapié precisamente ayer en ese hecho diferenciador y reivindicó durante el acto inaugural de Vinis Terrae "el trabajo de nuestros bodegueros, como una de las claves del éxito que tiene el vino gallego en el panorama nacional e internacional y de su expansión como un producto de calidad".



Ángeles Vázquez destacó también ayer "los buenos datos de producción y comercialización del vino gallego con sello de calidad en el pasado año, con 41,6 millones de litros y una facturación de 194,2 millones de euros".



El volumen de vino comercializado bajo el sello de las denominaciones de origen es también "el más alto de los últimos 10 años", según la titular de Medio Rural, quien subrayó la tendencia al alza de las exportaciones en los últimos años.



Vinis Terrae se convierte en un punto de encuentro en el que pueden mantener contacto directo los bodegueros y los importadores, lo que según los organizadores conlleva un ahorro importante para el expositor que no tiene que desplazarse hasta el mercado exterior, sino que es el importador.



La organización realiza una exhaustiva selección para garantizar la presencia en el salón de hosted buyers (compradores invitados) procedentes de mercados de interés para el vino gallego.



Entre los platos fuertes de esta edición está el Túnel del Vino, un escaparate que ofrece a visitantes y a expositores un espacio en el que se exponen más de 120 referencias de todas las denominaciones de origen gallegas. Además, este salón ofrece un completo abanico de actividades dirigidas a los profesionales del sector y orientadas a promocionar las distintas variedades autóctonas de Galicia y en las que se ponen en valor aquellos vinos y licores premiados en las distintas catas oficiales de Galicia. Entre las de actividades de ayer destacaron las catas comentadas de los vinos blancos premiados con los Acios de Oro y Plata de la Cata de Galicia de 2016.



Además, la Estación Vitivinícola de Galicia -Evega-, aprovechó la presencia de distintos profesionales del sector en esta cita ferial ourensana, para presentar su último monográfico dedicado a "Anxélica", un licor tradicional de la zona del Ribeiro.



Este licor está obtenido a partir de la maceración en aguardiente del bagazo que queda después del prensando de las uvas en la elaboración del tostado. Se trata de un licor tradicional en desuso que hoy en día no se comercializa y que desde Evega quieren recuperar.



Las actividades previstas para hoy concluyen con la cata comentada de monovarietales tintas gallegas organizada por la Asociación Gallega de Enólogos y por la Evega y que tienen el objetivo de poner en valor esas variedades autóctonas no tan conocidas en el mercado exterior como pueden ser otras blancas.