"Primero he escrito sobre el mundo; después sobre mi territorio"

Gabi Martínez también relató al auditorio cómo llegó a la historia de Domingo Escudero desde la literatura de viajes y qué impronta tienen sus viajes en su literatura de ficción. Según el autor de "Las defensas" no se puede entender una sin la otra, aunque en muchas ocasiones se tienda a menospreciar la literatura de viaje. "¿Qué más da de qué vaya un libro si está bien escrito?", se preguntó.



Martínez explicó que para él los viajes son una forma de entender el mundo y de ponerse en la mente de otras personas para después poder pararse a entender en propio. "España siempre me inquieta, me hace pensar mucho. Por eso decidí salir a hacer crónicas de sitios", explicó. Y así comenzó un periplo por el mundo que le han llevado a recorrer los cinco continentes. "Viajo siempre de forma austero, como vivo también -dijo- y esto es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy".



Entre sus libros de viaje destacan "Los mares de Wang" (2008), mejor libro de no ficción del año según la guía de viajes "Condé Nast Travaller"; "Solo para gigantes" (2011), galardonado con el Premio Continuará de TVE y seleccionado como mejor libro de no ficción del año por la revista "Qué leer", y "En la barrera" (2014), nuevamente elegido mejor libro de no ficción del año por "Qué leer". Martínez dio algunos apuntes sobre estos y contó alguna anécdota, al tiempo que recordó que fueron todos estos viajes los que le han forjado como escritor.



"Primero he contado el mundo, he aprendido del mundo, y ahora me siento preparado para escribir sobre mi territorio: mi país, mi ciudad, encarándolo desde la novela o desde el reportaje literario. Ahora ya estoy preparado para firmar como el escritor en el que me he convertido", explicó.