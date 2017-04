Consejos para evitar la obesidad infantil

El informe, realizado por la Fundación Española de Nutrición (FEN), que analiza nuestros hábitos de vida y de alimentación, concluye que el nivel de actividad física solo es adecuado en el grupo de edad de niños y niñas de 9 años a 12 años, si bien la cantidad de ejercicio físico que se realiza está por debajo de las recomendaciones de los expertos.



Aunque los niños son el grupo analizado por el estudio que mayor ejercicio físico realiza, abusan de la bollería y la pastelería (la segunda fuente de energía que consumen, después del pan). El 38,9 por ciento de las calorías que ingieren son ácidos grasos, el 43,8% son hidratos de carbono, el 16% son proteínas y sólo el 1,2% se compone de fibra.Para evitar que los niños sufran sobrepeso, es bueno seguir estos consejos:



| Medir la cantidad de comida que servimos al menor. No debería comer la misma cantidad que un adulto.



| Dotar a su dieta de una rica variedad de frutas, hortalizas, legumbres y cereales integrales.



| Regular la cantidad de carne roja que come a la semana.



| Vigilar que los productos lácteos y la propia leche sean bajos en grasa o desnatados.



| Es bueno que coma una pequeña cantidad de frutos secos.



| Animar al niño o niña a que realice juegos en los que prime el ejercicio físico, y disminuir el consumo de videojuegos y otro tipo de hobbies sedentarios, como ver la televisión en exceso.



| Limitar el consumo de bollería.



El mejor consejo es dar ejemplo. Haga ejercicio, coma sano y no se deje llevar demasiado por las tentaciones en forma de dulces. Sus hijos harán lo mismo



Según la última edición del estudio de ANIBES, el sobrepeso y la obesidad afectan a casi el 30% de los niños en España; una cifra solo superada por países como Portugal.