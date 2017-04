Anpas Galegas apoya que los padres decidan la escolarización de los hijos múltiples

La Confederación Anpas Galegas ha emitido un comunicado en el que apoya que sean los padres los que decidan si los gemelos y mellizos deben acudir a la misma clases o a diferentes. En España la regla general es separarlo; sin embargo, un juzgado de Badajoz ha obligado a un colegio a escolarizar a dos hermanos en la misma clase siguiendo el deseo de sus padres, una petición que está produciendo un movimiento entre los progenitores.



El criterio de la separación se ampara en favorecer el desarrollo de la individualidad y personalidad de cada niño. No obstante, como apunta la confederación gallega, "realmente no existen evidencias científicas de la conveniencia de separar a los hermanos". Le sorprende a la organización especialmente que la Administración educativa no enfrente el debate desde un punto científico, sino como "un debate de poder" en el que además se considera que "la autonomía de un centro educativo puede estar por encima del indiscutible derecho de las familias a participar en las decisiones sobre la educación de sus propios hijos e hijas".



Por este motivo, defienden que las familias "tengan más voz" en este tipo de cuestiones que atañen solo al ámbito familiar y no académico.