Arcade disfruta su fiesta más multitudinaria

La edición número 31 de la Festa da Ostra de Arcade, celebrada ayer, fue un rotundo éxito. El buen tiempo se alió con la organización y consiguió que miles y miles de personas acudiesen a la cita, a pesar de que el domingo venía cargadito de eventos multitudinarios como la Vig-Bay o la Festa da Reconquista en el Casco Vello vigués, que se desarrollaron a pocos kilómetros de la parroquia marinera.



La edición de ayer contó con un pregonero especial, el actor gallego Luis Zahera quien realizó un discurso en el que recordó que esta es una Festa de Interese Turístico Galego. Además, -pensando en los neófitos en el mundo de este marisco- explicó cómo se realiza su cultivo, al tiempo que recordó a Cunqueiro.



Del autor de obras como Un hombre que se parecía a Orestes o Merlín e Familia, quien además fue director de FARO DE VIGO, recordó su célebre frase sobre el bivalvo en la que señalaba que la ostra era un manjar especial para abrir una mariscada.



Zahera deseó que las 100.000 unidades de ostras que pusieron a la venta se quedasen cortas. El actor, en la recta final del pregón, apuntó con voz firme y poderosa que "esta é unha cita gastronómica que non se pode parar; ese é o meu desexo", para acabar diciendo: "Arriba Arcade, arriba Soutomaior".



El deseo tuvo tan buena onda que hacia el final de la tarde, el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, aseguraba con énfasis a este diario que "creo que este ano superamos as 30.000 persoas. Facía moitos anos que non recordaba tanta tanta xente".



Como muestra, facilitaba datos como que, a las ocho de la tarde, ya estaban agotadas las raciones de empanada y ostras en escabeche, estando ya algunos stands cerrados por agotar su oferta,a pesar de que aún quedaban horas para el colofón del festejo marinero.



Desde toda Galicia



Entre los comensales que acudieron para regalar su estómago con este marisco, se encontraba la lucense Lina López, integrando un grupo de cinco personas vinculadas a la Confitería Martín de la ciudad de la muralla. Esta mujer confesó que le encantaban las ostras, especialmente en la empanada y en escabeche, raciones que degustó ayer en la carpa donde disfrutó también del pregón de Luís Zahera, un actor que le gusta mucho.



Pero no todo fueron foráneos en la celebración gastronómica. La propia gente de Arcade se volcó también con la cita. Roberto Pereira, a punto de cumplir los 81 años, comía sin parar ostras al natural en la carpa. Entre unidad y unidad, explicaba que no se había perdido ni una sola edición de este festejo gastronómico desde que arrancó hace 31 años.



A las personas que aún no conocen la fiesta, las animó a acudir a ella en años venideros además de facilitarles un consejo: "Para min, estas ostras son deliciosas. Eu sempre pido ó natural e sen limón. Se se lle bota, córtalle a sustancia do mar que é o que gusta".



Pero no todo el mundo se encontraba en la carpa de día libre. Detrás de los stands, decenas de personas se afanaban en abrir una a una cada ostra a un ritmo vertiginoso como si fuese una coreografía. Entre ellas, se encontraban los trabajadores de Mariscos Tito, empresa que también exporta este bivalvo al exterior.



Esta lleva colaborando con la fiesta desde hace 31 años. "Esta festa é unha gran publicidade que se lle dá a este produto, que sempre tivo bo cartel. Ensínase máis ó mundo", apuntaba el responsable de la compañía, Juan José Conde, mientras habría varias otras. Como experto, recomendó tomar este marisco al natural y sin limón.