Antonio Banderas: "Voy a dar el salto que anhelo: ponerme detrás de la cámara"

El actor malagueño Antonio Banderas, quien reconoció la pasada semana que sufrió un infarto el 26 de enero, tiene previsto seguir trabajando, pero "a otro ritmo", y aspira a "dar el salto" que anhela desde hace tiempo: ponerse detrás de la cámara y escribir sus guiones.



Banderas asegura que se plantea hacer un filme cada uno o dos años y sostiene que se pueden hacer "películas magníficas desde Málaga, desde Madrid, desde Hollywood o desde la Cochinchina, que el mundo ya es global". "Me apetece muchísimo contar historias que he vivido, historias mías. Escribir mis películas, mis guiones, prepararlos bien, que a mí me gusten...", asegura el intérprete, galardonado con el premio de honor en la última edición del Festival de Málaga.



Dice que físicamente está "bien" tras el infarto, que le ha ocurrido tras trabajar en los últimos años "montado en un camión de adrenalina", y reconoce que "hasta ahora no había aprendido a decir no, pero tengo que hacerlo".



Sobre sus proyectos, dice que le gustaría dirigir un teatro en Málaga que aportara "un grano de arena a lo que está pasando a esta ciudad bendita".