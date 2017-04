"¿Mis sueños? Trabajar arreglando teles y tener amigos"

Como cualquier chico de su edad, Xosé también tiene sus sueños. "Cuando cumpla 18 podré votar e ir a la discoteca; me gustaría tener amigos y salir por ahí con ellos", afirma. También piensa en el futuro. "Me gustaría trabajar en tecnología, arreglar televisiones, y vivir en Pontevedra, para estar cerca de mi hermana Sara", añade.



De momento, este joven de 17 años disfruta viendo películas de acción -"me encantan las de Indiana Jones"- leyendo cómics de Mortadelo y Filemón y, sobre todo, jugando a los videojuegos: "He batidos muchos récords del Super Mario Bros", asegura orgulloso. También le gusta mucho jugar a "Hundir la flota" y comer espaguetis con carne.



Xosé es consciente de que a veces hace cosas que sorprenden a las personas que no le conocen. "Hablo solo y cuando hay gente gritando y discutiendo me molesta mucho el ruido y me pongo muy nervioso; eso es porque tengo autismo, pero la gente no lo entiende", lamenta.



Su otra gran pasión son sus perros, "Golfo, Lisa y Wendy, además de Café, que es el de mi hermana", enumera. "Con ellos tengo mucha felicidad; no me mandan hacer cosas, siempre hacen lo que les digo y me gusta mucho abrazarles", relata. "Tiene una relación muy especial con ellos y si está nervioso solo se duerme a su lado", añade su madre.