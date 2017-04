Rías Baixas y Ribeira Sacra se suman al "Día del Vino con Denominación"

Rías Baixas y Ribeira Sacra participarán en el "Día Movimiento vino D.O.", una iniciativa impulsada por 22 Denominaciones de Origen a través del CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas), que busca acercar el vino con Denominación de Origen al público en general y a los jóvenes en particular.



En esta jornada festiva, que tendrá lugar por primera vez en la historia este 20 de mayo, el gran protagonista será el vino con Denominación de Origen, por lo que el acto central del evento consistirá en un gran brindis colectivo, a las 13:30 horas, en el que miles de personas a la vez, desde distintos puntos del país, brindarán simultáneamente por el vino con D.O.



Un sencillo gesto con el que, las distintas DO's que intervienen en él, tratarán de poner en valor la calidad de este producto y acercarlo a aquellos que aún no lo han descubierto. Del mismo modo, buscan que sea la puerta de entrada de nuevos consumidores, especialmente de los más jóvenes. Por lo demás, la celebración de este gran evento será distinta en cada una de las 22 D.O's que lo componen, si bien es cierto que todas ellas compartirán la degustación de vinos con D.O y el cierre, que estará marcado por música.



Las D.O's que integrarán esta iniciativa del CECRV junto a Rías Baixas y Ribeira Sacra son: Alicante, Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bizkaiko Txakolina, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Navarra, Ribera del Guadiana, Rioja, Valdepeñas, Valencia y Utiel-Requena.