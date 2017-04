Invitados de abril en el Club FARO

La del hispanista Ian Gibson será una de las conferencias más destacadas de la nueva programación del Club FARO, que también incluirá una charla sobre la historia de Galicia, a cargo del historiador Justo Beramendi; y sobre una nueva filosofía de gobierno de las ciudades, por parte del educador Francesco Tonucci. La psicóloga Cristina Cortés aportará estrategias para la reparación del apego en niños, y su colega Nika Vázquez mostrará cómo eliminar de nuestra vida lo que no nos deja avanzar. Se abordará también la libertad religiosa en el mundo y el estrés y el sistema sanitario en España

El Club FARO inicia el próximo lunes su programación de abril. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo). La entrada es libre hasta completar aforo.



El escritor Gabi Martínez hablará de "Un caso entre tres mil millones. El estrés y el sistema sanitario en España". En su última novela, Martínez reconstruye una extraordinaria historia de superación, la de un hombre que fue al principio considerado un loco y pasó luego a convertirse en un médico de referencia en su especialidad. En su charla, Martínez abordará el estigma de la enfermedad mental y desvelará las contradicciones de un sistema de salud en un mundo en el que se abusa de los fármacos y de la medicación.



Cristina Cortés, psicóloga y terapeuta infanto-juvenil, aportará "Estrategias para la reparación del apego en niños". Hablará de cómo la relación paterno filial se convierte en un aliado terapéutico de primer orden y de cómo las habilidades del psicoterapeuta pueden ayudar a fortalecer y reparar esa relación, propiciando el cambio y la recuperación del menor. Cristina Cortés colabora como psicóloga externa con fundaciones de servicios sociales que trabajan con niños y adolescentes.



"Elimina de tu vida todo lo que no te deja avanzar" es el título de la conferencia-coloquio de la psicóloga Nika Vázquez, quien ayudará a desmontar las ideas paralizantes y cambiarlas por otras que lleven hacia el éxito y la felicidad. Esta experta, estrecha colaboradora de Eduardo Punset, nos enseñará a apartar lo que no funciona en la vida y a aportar nuevos proyectos, relaciones y formas de pensar. También nos hablará de los miedos que frenan los cambios y de cómo desmontarlos.



El historiador e hispanista Ian Gibson desgranará sus "Aventuras ibéricas. (Recorridos, reflexiones e irreverencias)". Coincidiendo con el 60 aniversario de su llegada a España, Gibson ha recorrido nuestro país en una caravana para escribir su amor por la cultura española. En su charla nos hablará de algunos de los lugares clave de nuestra geografía, del espíritu, la cultura y la realidad que nos rodea. Desde los escenarios del Quijote hasta la desembocadura del Tajo en Lisboa y la Granada de Federico García Lorca.



Justo Beramendi, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, glosará su "Historia de Galicia. Un viaje en el tiempo por los lugares, los hechos y los protagonistas". ¿Fue Galicia un país celta? ¿Cómo y cuándo nace Galicia? ¿Cómo surge el idioma gallego y su literatura? ¿Qué impacto tuvieron las peregrinaciones medievales a Compostela? ¿Por qué se separó Portugal de Galicia? ¿Qué consecuencias tuvieron las políticas de los Reyes Católicos? A estas cuestiones responderá Justo Beramendi, especializado en historia de las ideologías y de los nacionalismos, y ganador del Premio Nacional Nacional de Ensayo en 2008.



El educador y psicopedagogo Francesco Tonucci pronunciará la conferencia titulada "A cidade dos nenos e das nenas (unha nova filosofía de goberno da cidade)". Tonucci es autor del proyecto "La ciudad de los niños", surgido en Fano (Italia) en 1991 con una motivación política: trabajar cara a una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, tomando a los niños como parámetro y como garantía de las necesidades de todos los ciudadanos. Se trata de construir una ciudad diversa y mejor para todos, de manera que los niños puedan vivir una experiencia como ciudadanos, autónomos y participativos.



De la "Libertad religiosa en el mundo (Informe 2016)" disertará Javier Menéndez Ros, director de AIN España-Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el citado informe se describe la situación de la libertad religiosa en 196 países de todo el mundo y se constata que el cristianismo es la religión más perseguida en todo el mundo. Una de cada tres personas en el mundo vive en un país sin libertad religiosa y el derecho a la libertad de culto no se respeta en 38 países de los 196 analizados por AIN.