"Los españoles elegían Holanda para vivir la aventura, ahora muchos vienen obligados"

Viaja alrededor del planeta y conoce los cuarteles generales de gigantes tecnológicos como Samsung o IBM, que le abren sus puertas para renovar e introducir mejoras en los equipos desarrollados por su empresa ASML, uno de los principales proveedores mundiales de equipos de fabricación de microchips. "Disfruto mucho trabajando con otras culturas. Formo parte de una compañía puntera y líder en su mercado y, al mismo tiempo, tengo la posibilidad de aprender de grandes firmas como Intel, TSMC e Hinyx. Es un doble valor", reconoce la ingeniera Elena González (A Coruña, 1986), coordinadora de proyectos de actualización en la sede central de Veldhoven, en Holanda.



Estudió Diseño en Ferrol e Industriales en León y lleva casi seis años en Países Bajos, adonde llegó para hacer un "erasmus" y su proyecto fin de carrera. También se planteó marcharse a Hong Kong, donde por entonces trabajaba su hermano Rubén, otro viajero que hace muy poco se incorporaba como profesor e investigador al departamento de Estudios Asiáticos e Internacionales de la Universidad de Leiden. "Ahora nos vemos en el aeropuerto", bromea ella.



"Me siento muy afortunada. Venía a Holanda solo por 6 meses pero encontré un trabajo que me ofrecía muchas experiencias nuevas y la posibilidad de crecer a nivel laboral y cambiar de puesto para aprender", destaca Elena, que en 2012 se incorporó al departamento de Diseño y Desarrollo y hace casi dos años se trasladaba al de Atención al Cliente.



Su puesto implica largas estancias en el extranjero, regresar a casa por una semana y volver a volar de nuevo hacia Taiwán, EE UU o Corea del Sur, donde se encuentra actualmente trabajando para Samsung. "Para mí, los viajes largos son un atractivo porque te permiten disponer de más tiempo para experimentar y descubrir el país, incluso en el trabajo es más agradable. Cuesta mantener una rutina y el contacto con tus amistades, pero es el momento de hacerlo, aprendo muchísimo y estoy contenta con mi decisión", sostiene.



Los proyectos de actualización de mayor calibre pueden implicar el desplazamiento de alrededor de un centenar de personas durante varios meses aunque también se apoyan en los equipos locales, pues ASML tiene oficinas en 60 ciudades de 16 países.



Los equipamientos de alta tecnología requieren inversiones millonarias, pero Elena se ha acostumbrado a trabajar con esta responsabilidad: "Aprendes a no sentirla como un peso, sino como una motivación. Éste es el espíritu del equipo, ayudarnos unos a otros para sacar el trabajo adelante sí o sí".



La ingeniera coruñesa es la única española de su equipo, pero son muchos compatriotas los que trabajan en las oficinas centrales de Veldhoven, que concentran a la mayoría de los más de 16.500 empleados de ASML en todo el mundo.



La localidad holandesa pertenece a la región de Eindhoven, una referencia en investigación y tecnología al sur del país: "Tienes que estar abierto a experimentar otra cultura pero, basándome en mi experiencia y en la de otros españoles que se han quedado, si tienes interés y te esfuerzas aquí hay muchas oportunidades laborales".



Su percepción es que la llegada de jóvenes extranjeros ha ido en aumento, aunque, en el caso de los españoles, han cambiado las motivaciones: "Hace cinco años, elegían Holanda para vivir la aventura, pero ahora muchos vienen obligados porque no tienen otra oportunidad".



La entrada de talento foráneo ayuda además a equilibrar las plantillas. "La mayoría de ingenieras en mi empresa somos españolas, griegas o portuguesas. Es algo que me sorprendió porque la sociedad holandesa tiene una mentalidad abierta, pero en el mundo técnico hay menos porcentaje de mujeres que en España", comenta.



Elena asegura que siempre se ha sentido "bien acogida" en Holanda y no oculta su estupor ante los movimientos ultraderechistas y xenófobos que en los recientes comicios mantuvieron al país y al resto de Europa en vilo. "Aunque sigo las noticias, vivo un poco desconectada y las elecciones me pillaron en Corea, pero yo nunca he notado rechazo a la emigración. No lo percibo en el día a día. Y mi empresa es muy internacional, con gente muy joven y de mente más abierta".