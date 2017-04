Una piña para combatir una histórica lacra

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la judicatura, las asociaciones de auxilio social y los medios de comunicación son algunos de los ejes existentes en la sociedad para combatir y frenar el narcotráfico. Y Arousa quiere que caminen de la mano en esta batalla. Ese es al menos el mensaje que podría extraerse de la decimoquinta gala de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, celebrada anoche en el auditorio de Vilagarcía ante más de 400 personas.



La fundación (FGCN) entregó sus Nécoras de Ouro a la oficina en España de la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos; a la asociación Renacer, de Ribeira; y a la edición de Arousa de FARO DE VIGO; y concedió el galardón Siso Bartomé a Cáritas Interparroquial de Arousa. Un amplio abanico de agentes sociales que intervienen de una u otra forma en el apoyo a las víctimas del tráfico de estupefacientes y en la represión del narcotráfico.



Asimismo, algunos de los premiados y el presidente de la fundación, Manuel Couceiro Cachaldora, coincidieron en sus discursos en la importancia que tiene la colaboración entre distintos estamentos para que la lucha contra el comercio de drogas sea efectiva. Cachaldora, por ejemplo, apeló a "la complicidad entre los equipos judiciales y los policiales". El director de FARO, Juan Carlos da Silva, aludió a la necesidad de profundizar en las investigaciones policiales, de que los jueces sean "inflexibles" en su "persecuciones a las bandas", y de que entidades como la Fundación Galega contra o Narcotráfico "mantengan viva la llama contra esta lacra y sus cómplices".



Finalmente, el jefe en España de la DEA, Daniel Saavedra, apuntó que "con la colaboración (entre los equipos policiales norteamericanos y españoles) no habrá narcotraficante en Galicia, Colombia o Estados Unidos que pueda escapar de las redes de la justicia".



El acto, presentado por el periodista Manuel Torrente, comenzó con la entrega de la primera edición del galardón Siso Bartomé, con el que la fundación quiere recordar a José Manuel Siso Bartomé, que fue presidente de la entidad, y falleció en abril de 2015.



La diputada provincial de Cohesión Social, Digna Rivas, y la viuda de Siso, María Rodríguez Docampo, fueron las encargadas de entregarle la distinción al presidente de Cáritas Interparroquial de Arousa, Francisco Fernández.



Durante la intervención de Fernández se vivió el momento más emotivo de la gala, puesto que el presidente de Cáritas destacó el papel de los voluntarios en el día a día del colectivo de ayuda a los desfavorecidos, pero quiso hacer una mención especial a una de ellas, que resultó ser precisamente María Rodríguez.



La viuda de Siso Bartomé, que estaba en ese momento sobre el escenario, contuvo las lágrimas con dificultad.



Francisco Fernández recordó también que Cáritas Interparroquial de Arousa nació hace 38 años, fruto de la unión de varios grupos parroquiales, en un momento en el que "los narcotraficantes eran vistos por mucha gente como Robin Hoods y el SIDA era una enfermedad desconocida. La sociedad no estaba preparada para la avalancha de la droga y culpabilizaba a los consumidores".



Desde ese primer momento se pusieron en marcha servicios y proyectos de apoyo a las víctimas, como el comedor social, que casi cuatro décadas después se mantienen gracias al apoyo de las instituciones, pero también de las donaciones anónimas de los ciudadanos y del trabajo de los voluntarios.



La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz, y el presidente de honor de la FGCN, Felipe Suárez, entregaron la primera Nécora de Ouro de la noche al director de FARO DE VIGO, Juan Carlos da Silva, quien recordó que "cuando las drogas llegan a los barrios, destruyen la familia, siembran miedo y desconfianza entre los vecinos, alejan a los jóvenes de la escuela y el trabajo", y alertó de que recientes operaciones como la dirigida contra el clan colombiano de "Los Boyacos" demuestran que "nos encontramos ante un intento de relanzar las redes del narcotráfico en Galicia y, en concreto, en las Rías Baixas". Por ello, Da Silva apuntó que "no se puede bajar la guardia lo más mínimo, porque el crimen organizado evoluciona", y que en consecuencia "Galicia no puede admitir recortes en la lucha contra el narcotráfico, ni en medios materiales ni en medios humanos".



La segunda Nécora de Ouro recayó en la asociación barbanzana Renacer. Recogió el premio su presidenta, María González Suárez, de manos del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y de Manuel Couceiro Cachaldora. Destacó que hay que aspirar "a una sociedad más sana y mejor para las generaciones venideras", y describió algunas de las actividades de Renacer en apoyo de los toxicómanos que intentan vencer su adicción. La entidad cuenta con dos psicólogos y un asesor jurídico y desarrolla programas diversos, como talleres de prevención del SIDA o una escuela de padres.



Finalmente, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, entregaron el Nécora de Ouro a Daniel Saavedra, de la oficina de la DEA en España. Éste señaló que "los éxitos son fruto de la buena colaboración" entre las fuerzas policiales de ambos Estados, y declaró que "somos conscientes del daño causado por el narcotráfico en Galicia".



En su intervención, Manuel Couceiro señaló que "cuanto más invirtamos en prevención, más ahorraremos", e insistió en que "nosotros creemos en la reinserción, en que todos podemos cambiar para mejor".