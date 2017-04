Christina Rosenvinge, Second, La Habitación Roja y Rayden actuarán en Vigo con Escenarios Mahou

Escenarios Mahou traerá a Galicia a artistas y bandas nacionales de primer nivel durante el mes de abril. Christina Rosenvinge, Zahara, DePedro, Second, León Benavente, La Habitación Roja y Rayden serán los protagonistas de este ciclo de ocho conciertos, que empezará en Vigo el 19 de abril y se prolongará hasta el día 29 en distintas salas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Santiago de Compostela.



Bajo el lema "saborea el directo con Mahou", cada uno de los conciertos supondrá una experiencia única para el público, ya que se busca una experiencia auténtica y cercana, ya que los artistas invitados actuarán en aforos muy inferiores a los que acostumbran.



Entre las sorpresas de Escenarios Mahou se encuentra la "canción del público". Los asistentes podrán elegir, por votación, un tema de la lista de canciones del artista que después será interpretado en directo. Además, gracias a una promoción de la marca, seis personas tendrán la posibilidad de disfrutar, en cada concierto, den un Meet & Greet con el artista. Los ganadores podrán vivir un momento único al compartir una Mahou sobre el escenario con su artista favorito.



Las entradas para los ocho conciertos ya están a la venta en www.ticketmaster.es.



La agenda completa de conciertos es: el miércoles 19 de abril: Christina Rosenvinge en la Sala Ensanche de Vigo. El jueves 20 de abril, Zahara, en Bunker (A Coruña); el viernes 21 de abril: Depedro, en Zouk, Lugo, y el sábado 22 de abril Second, Oh Lá Lá, Vigo.