El sector audiovisual lamenta que el cine siga considerándose un objeto de lujo

Carlos Ares, presidente de la Academia Galega do Audiovisual (AGA), mostró ayer su alegría por la rebaja que aprobará hoy el Gobierno, aunque haya excluido al cine. "La bajada del IVA es una gran noticia, pero el cine no puede seguir teniendo el mismo IVA que un barco de lujo", aseguró.



Ares confía en que el Gobierno termine aplicando el 10% de IVA también al cine, después de hacerlo primero con las adquisiones de arte y ahora con los espectáculos en directo. "Es una cuestión de voluntad política", afirmó.



El representante de la Academia Galega do Audiovisual explicó que el 21% de IVA ha dañado profundamente al sector cinematográfico, lo que demuestra el descenso no solo en el número de producciones, sino también en el número de espectadores que acuden a las salas de cine. "También es un problema de presupuestos. Si yo tengo un presupuesto menor esto significa que tengo que rodar en menos días, lo que también repercute en la calidad", añadió.



De "terrible" calificó el realizador Jorge Coira la exclusión del cine de la rebaja del IVA cultural. "Me alegro de que baje el impuesto para los espectáculos en directo, pero me parece terrible que más de la quinta parte de una entrada de cine siga siendo de impuestos. El cine no tiene esa carga real", aseveró.



El director lamentó la situación en que deja esta decisión al cine y añadió: "Me parece que se trata de un problema de sensibilidad del Gobierno hacia la cultura en general y hacia el cine en particular".