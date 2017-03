Las Rías Baixas lucen músculo en Vigo

"Vivimos en un espacio único y queremos que todo el mundo sepa que existe un espacio mágico que seguramente creó un poeta, lírico, espectacular y privilegiado". Con esas palabras abrió la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, la gala Rías Baixas, que se celebró ayer en el hall del auditorio Mar de Vigo bajo el eslogan de la campaña turística "Por moitas razóns".



El acto, con cerca de un millar de personas, sirvió para entregar los distintivos de calidad Sicted a más de doscientos empresarios que, divididos en cinco grupos según el área geográfica, posaron para otras tantas fotos de familia. De forma paralela, también se presentó la campaña de las Rías Baixas, centrada en el Camino de Santiago, la cultura del vino y los festivales, riquezas turísticas menos explotadas que las playas o la cultura gastronómica, "a un nivel de excelencia internacional".



"Conocemos nuestros recursos y sabemos cómo proyectarlos al mundo", subrayó Silva en un acto que estuvo conducido por la actriz y presentadora Nieves Rodríguez y en el que hubo actuaciones sorpresa como la de Fran y Brais, de Camiño Limiar Teatro que, portando un ukelele y un contrabajo desgranaron con una canción y mucho sentido del humor los seis caminos que atraviesan Pontevedra (Camiño da Costa, Camiño Portugués, Vía da Prata, Camiño de inverno, Ruta do Mar de Arousa e río Ulla y Ruta do Pai Sarmiento), mostrados también a través de un vídeo.



Tras ellos, se presentó al director del Instituto Galego do Viño, Xoan Canas, quien reivindicó la cultura del vino de las Rías Baixas, donde Cambados acaba de ser designada Ciudad Europea del Vino 2017. "Llevamos décadas esperando. Es una oportunidad única para situar Cambados en el mapa y para el emprendimiento dentro de la larga cadena del vino", reinvindicó.



Tras una actuación de break dance, llegó el turno de los festivales de las Rías Baixas: Port América, Cultura Quente, Revenidas, Sin San Estrella Galicia, O Marisquiño, Vive Nigrán -por primera vez-, SonRías Baixas, Festa cidade europea do Viño y Atlantic Fest, en el que se reveló que actuará el grupo Los Planetas, que tras diez años de silencio publican disco e inician gira. La promotora de este festival, Susana Laya, remarcó que los festivales atraen y generan "turistas satisfechos que demandan los servicios de calidad que ofrecemos".



Tras esta intervención, la gala finalizó con una gran foto de familia en la que, de nuevo como durante las fotografías previas, sonó la potente música del grupo Agorafobia.