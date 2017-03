Caramuxo Vermello convierte la sala Ártika en un local de jazz de los años treinta

"Era una noche de junio como otra cualquiera. Todo en Nueva Orleans estaba cerrado, salvo aquel 'Llas Clab'. Como cada velada, la banda comenzaba su repertorio. Eran las once en punto cuando aquel hombre de gabardina y sombrero hacía su discreta aparición..." Así introduce una voz en off "Caramushow", el espectáculo del grupo redondelano Caramuxo Vermello ambientado en un club de jazz de los años treinta y que transporta al público a una película de gánsters. Así, no es de extrañar que en medio de un tema, irrumpa un tipo sospechoso, ametralladora en mano y comience a disparar contra los músicos.



Fernando Muiños (guitarra, voz), Berto López (batería), Lui Pérez (bajo, voz), Paulo Medal (teclado, voz), Nico Rincón (saxofón), Iván Gulín (guitarra, violín, voz) y Ademar Silvoso (actor) forman Caramuxo Vermello, que hoy y mañana (21.30 horas), y el domingo (20.30 h.) grabarán el disco y el DVD en directo de su "Caramushow" en la sala Ártika de Vigo. Estos DVD y CD serán costeados con la venta de entradas (8 euros anticipada y 10 en taquilla), formula que han preferido al socorrido "crowfunding". Además, el público que asista vestido de los años treinta tendrá una consumición gratis.



Este material audiovisual será la carta de presentación de esta banda fundada en 2012 y que es precursora de lo que denominan "rythm & free" y que definen como un estilo libre donde imperan los ritmos arriesgados, las letras poéticas y las pinceladas de humor. "Después de dos años con este espectáculo, queremos presentarlo en festivales de música fuera de Galicia", explica Ademar Silvoso, actor que interpreta a los distintos personajes que van desfilando a lo largo del concierto y que van desde ese misterioso hombre del maletín con cuya llegada al local arranca la trama, hasta los mafiosos que van detrás del maletín que porta. "Todos quieren el maletín: quien lo lleva, los gánsteres, los músicos", dice Ademar.



Su contenido es un misterio que no se puede desvelar, pero lo que sí desvela el actor es que "Caramushow" tiene todos los ingredientes para que el público disfrute de un concierto singular.



"Los temas (en inglés, castellano y gallego) son prácticamente originales menos pequeñas adaptaciones e incluso algún retales de ópera", explica Ademar, quien añade que este espectáculo es para él "un bizcochito". "Es el mejor que he hecho, por esa mezcla de teatro y música, y por lo divertido que es", dice.



Paulo Medal, que también es actor, es el director de escena del show, que a lo largo de estos dos años ha ido creciendo, aunque manteniendo su esencia, que es ofrecer una hora de música aderezada con una trama propia del mejor cine negro. "Se han ido añadiendo más escenas, y la trama el orden del repertorio han ido cambiando. Pero estamos hablando siempre de un concierto. Aunque la gente se vea inmersa en una película de la mafia, está viendo un concierto", afirma el intérprete. Además, el espectáculo sabe adaptarse a los distintos formatos, desde el festival de música a la actuación en un local, donde todo sucede entre las mesas. Asimismo, ha sido capaz de reunir en el mismo lugar a tres generaciones, algo que para Ademar "es mágico". "El boca a boca sigue funcionando muy bien, aunque ahora lo que queremos es moverlo por las redes para que tenga más difusión", explica el artista.