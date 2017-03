"Mi barrera es que no me entiendan"

Dice Sara que la principal barrera que encuentra para acceder a una vida normalizada es "que me tengan miedo y no investiguen lo que me pasa". Para Adrián, una barrera en su vida cotidiana es la falta de centros de ocio. Mateo advierte que las palabras "a veces no me llegan y necesito apoyos visuales". Kiara pide que "respeten su ritmo", Javier lamenta que no haya oferta laboral de empleo adaptado y Gabi recuerda que "lo que para ti es un sonido para mí es un ruido insoportable". Son chicos y chicas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que, ayer, en el acto central del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo -que se celebra el domingo- alzaron la voz ante representantes de los diferentes grupos políticos y la sociedad en general para reivindicar sus derechos y pedir una mayor comprensión de su realidad.



Los alumnos y familiares de los distintos centros de la Fundación Menela -el centro de atención temprana y el centro de educación especial, ambos en Vigo, y la residencia para adultos Castro Navas, en Nigrán- fueron los protagonistas de este acto institucional mediante una representación en la que mostraban esas barreras en papeles que luego fueron rasgados por sus profesores, que sustituyeron ese espacio por posibles soluciones.



Representantes de distintos partidos políticos, entre los que se encontraban la concejala Isaura Abelairas (PSOE), la diputada provincial Marta Iglesias (PP), el teniente de alcalde David Regades (PSOE), Rubén Pérez (En Marea) y Elena González (PP) leyeron conjuntamente el manifiesto del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que en esta décima edición tiene como lema "Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible". En el manifiesto, el movimiento asociativo solicita a los responsables políticos de la Unión Europea que "adquieran un compromiso firme en la eliminación de las muchas barreras que todavía impiden a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) disfrutar de sus plenos derechos".



El autismo afecta a una de cada cien personas, lo que significa que en Europa hay actualmente alrededor de cinco millones de personas con Trastornos del Espectro del Autismo, 450.000 en España. "A pesar de que la concienciación sobre qué es el autismo está creciendo, muchas personas con TEA y sus familias consideran que no se termina de comprender", advierten.



Por ello, instan a adoptar una Ley Europea de Accesibilidad firme y eficaz en la que se aborden las necesidades de las personas. Reclaman también que se promueva el acceso al mercado de trabajo, "se pueden hacer ajustes para adaptar procedimientos de contratación y estructuras de trabajo, permitiendo que las personas con TEA se incorporen al mundo laboral y, a su vez, permitan a quienes contratan beneficiarse de sus habilidades y talentos", aseguran.



Por su parte, Cipriano Jiménez, director de la Fundación Menela, recordó en su intervención que solo en Vigo hay unas 3.000 personas afectadas de TEA y abogó porque "se pase de una vez del dicho al hecho y se tomen medidas que favorezcan el goce real de los derechos de estas personas".



El acto estuvo amenizado por la música de los componentes de la orquesta Castro Navás, formada por los propios residentes.