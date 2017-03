La vacuna contra el rotavirus protege al niño de convulsiones y de la celiaquía

"La infección intestinal del rotavirus es solo la punta del iceberg, ya que este virus puede ser responsable de otras manifestaciones sistémicas, no solo de tipo gastrointestinal", asegura el doctor Federico Martinón Torres, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago de Compostela (CHUS) y responsable del grupo de investigación Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría Genvip del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), quien defendió el concepto de "rotavolution" en la ponencia inaugural del V European Expert Rotavirus Vaccine Meeting que se celebró en Utrecht (Países Bajos), donde se presentaron los últimos resultados de los trabajos de investigación en relación a la vacunación frente a rotavirus.



Las infecciones por rotavirus son la causa más frecuente de gastroenteritis en lactantes y niños pequeños al ser un virus muy contagioso y resistente. Al tratarse de una infección sistémica puede ir más allá del cuadro vírico gastrointestinal, cuyo principal síntoma es la diarrea, y afectar a otros órganos, desencadenando otras manifestaciones agudas, fundamentalmente de tipo neurológico. Según distintos estudios, la vacuna contra el rotavirus tiene beneficios adiciones, ya que protege a los niños vacunados frente a la aparición de convulsiones y la aparición de la enfermedad celíaca en aquellos niños genéticamente susceptibles de padecerla.



"Nuestros datos muestran que los beneficios reales de la vacunación frente al rotavirus son mayores aún que los teóricos. Ya demostramos que la vacunación frente a rotavirus puede disminuir muy significativamente la tasa de ingresos por convulsiones. Ahora, otros países como Australia han encontrado resultados similares a lo nuestros, lo que es muy alentador. Y no solo eso, sino que nuestra hipótesis sobre el papel invasivo del rotavirus se ha visto reforzado por numerosos trabajos y expertos de otros grupos", explica.



Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda prevenir el rotavirus debido a la gran carga sanitaria global atribuida a esta infección. En España, el rotavirus es responsable de más de 240.000 infecciones y más de 7.500 hospitalizaciones. Esta vacuna forma parte del calendario vacunal de la mayoría de los países europeos, aunque no así en España.



"La vacuna de rotavirus ocupa un injusto segundo plano al considerarse una enfermedad poco importante. Italia ha sido el país más reciente en empezar con la vacunación universal frente a rotavirus", afirma Martinón.



Asimismo, el grupo ha identificado una serie de genes clave relacionados con la infección por rotavirus. "Hemos analizado la expresión genética de más de 20.000 genes en pacientes infectados por rotarivus, y los datos arrojan resultados esperanzadores en relación a la huella transcriptómica que surge tras la infección. Así por ejemplo, se detecta una fuerte hiper-activación de determinados genes así como la inhibición de otros, sugiriendo nuevos mecanismos moleculares que el huésped emplea para protegerse de una infección por rotavirus", explica el genetista y profesor de la Universidad de Santiago (USC) Antonio Salas, miembro de este grupo.