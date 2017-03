Longa vida a un teatro en feminino plural

En feminino e en plural, con enrugas na cara e coa voz xa algo cascada de tanto berrar. En feminino, man con man coas que se presten a facer un novo camiño onde as mulleres non perdan o seu nome ao chegar aos cincuenta ou se vexan obrigadas a baixar dos escenarios, os mesmos que lles deron a vida até ese momento. Con humor, con danza, con música en directo e colorido pero con mensaxe, así foi onte a gala de entrega dos premios do teatro galego María Casares, que se celebrou no teatro Rosalía de Castro.



O espectáculo "O tolleito de Inishmaan", de Contraproducións SL/FIOT Carballo levantou onte cinco xerras de Sargadelos, a de mellor adaptación/tradución, que foi para Cándido Pazó, Santi Romay e Alberto Rodríguez. Pazó non deixou pasar onte a oportunidade de lle dedicar o seu premio "á lingua, á nosa lingua", porque anos atrás a dirección da gala unificou a categoría de mellor texto orixinal coa da obra traducida ou adaptada, unha decisión que Pazó loitou para que se revogara como, finalmente, se fixo. "O tolleito de Inishmaan" logrou tamén os premios para o mellor actor e mellor actriz secundarios, que recolleron Evaristo Calvo e María Roja, que lle deu as grazas á súa irmá por lle ter lido "as réplicas para os castings desde que aprendeu a ler" e que reinvidicou máis presenza das artes escénicas experimentais e da danza nas programacións. Cun "somos invisibles, pero bendito vicio", rematou o seu discurso de agradecemento, unhas intervencións que estiveron "censuradas" polo presentador, Pepo Suevos, que non permitiu que ninguén se pasase de tempo diante do micrófono; pola iluminación, recolleu o premio a Afonso Castro e Santi Romay o de mellor actor protagonista polo seu traballo de tolleito, dun home que vive nunha illa irlandesa nos anos trinta e que ten un soño, ser amado e valorado como calquera outro veciño, non ser diferente.



E, entre premio e premio, houbo lugar para a crítica, sobre todo para o Centro Dramático Galego e para o sistema de contratación, para as falcatruadas que supostamente se fan no reparto de subvencións e tamén para as reunións de negociación do convenio colectivo que nunca acaban en nada. E falou o presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Ernesto Chao, para que as mulleres conten con papeis protagonistas pasados os cincuenta anos. "Como podemos estar tan cegos? É que non temos heroínas a día de hoxe? eu creo que si", dixo no seu discurso o presidente e recomendoulle aos creadores que copiasen a Pedro Almodóvar, que leva "desde o inicio da súa carreira" contando coas mulleres "e non lle foi tan mal".



"Eroski Paraíso", que fala dunha sala de festas que co paso dos anos se convirte nun supermercado, alzou onte catro cabezas de María Casares, a de mellor espectáculo; a de mellor dirección para Xron, que, no canto de usar o seu tempo para os agradecementos preferiu expresar os seus desexos para o vindeiro ano, nesta lista, o director puxo que, cando menos, houbese unha compañeira nomeada nesta categoría, pero tamén que o Centro Dramático Galego teña a xestión que se merece e que teña "unha dotación orzamentaria, como debe ter calquera compañía nacional dun país que se respecte"e, ademais, que, por unha vez, a gala se retransmita en directo pola TVG; a de mellor actriz protagonista, para Patricia de Lorenzo e outra pola música que Terbutalina lle pon en directo a esta produción de Chévere Teatro que, este ano, cumpre o seu trixésimo aniversario.



"Voaxa e Carmín" conseguiu dous premios, o de mellor maquillaxe, para Trini F. Silva e o de mellor vestiario, para Mari Seoane.



Nesta gala, moi dinámica e espallada de humor, a escritora Inma Antonio leu o manifesto do teatro cunha desas preguntas que asaltan cada día aos actores e actrices, "quen está aí?", quen anda aí para escoitar o que o teatro ten que dicir? E a vicepresidenta da asociación Mabel Rivera, presentou a Eduardo Alonso, de Teatro do Noroeste, que recolleu a xerra que lle recoñece como premiado de honra das mans da súa filla, Ana Alonso. Reivindicou o pasado, o construído polos que loitaron antes aos dous lados do telón. "Non permitades que desmonten nada. Nin un paso atrás. Imaxinade o futuro que queirades e loitade por ese soño, pode ser que non se cumpra, pero loitade por el", díxolle aos novos, aos que van recoller a súa testemuña e ao conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que lle faga caso ás persoas que saben de artes escénicas, aos seus profesionais e que non se deixe levar por "fórmulas burocráticas inútiles".



E entre saúdos e agradecementos, houbo tamén un tempo para o aplauso contido e afogado, para a lembranza dos que xa non están, como Dorotea Bárcena, o músico Fran Pérez Narf ou Paco Conesa. E até o actor Miguel de Lira se quixo lembrar do Entroido e da imputación do concelleiro de Culturas, José Manuel Sande, por un dos carteis das festas. "Saúdo aos meus amigos do Folión de Manzaneda. Tranquilos, que vai seguir habendo Entroido e viudas de Lugo. Como dicía miña nai, a culpa non é delas é de quen lles fai caso".



E, como non podía ser doutro xeito, a gala rematou con música e con mensaxe a prol da igualdade.



Longa vida ao teatro.