Sanidad alerta a los jóvenes de que controlar el móvil de la pareja es violencia de género

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, alerta de que el control del móvil por parte de la pareja es violencia de género y anima a las jóvenes que puedan estar sufriendo ese acoso a denunciarlo "para acompañarlas en la salida de la violencia".



La ministra lanzó este mensaje durante la presentación de una campaña dirigida a adolescentes y jóvenes, con la colaboración de Pantallas Amigas y Twitter, que muestra diez formas de violencia de género digital, que en muchas ocasiones "no son percibidas como tal".



Sanidad recuerda que una de cada tres chicas de entre 15 y 19 años considera inevitable o aceptable situaciones de control y por ello ha animado a luchar contra "todas las caras de la violencia machista".



Dolors Montserrat insistió en la importancia de alcanzar el pacto de Estado para la Violencia de Género, que se está debatiendo en el Congreso y en el Senado, y cuyas comparecencias están previstas concluir "entre mayo y junio", señaló. "Los jóvenes están en las escuelas, pero también en las redes y por eso tenemos que estar presentes en las redes para que los jóvenes sepan que no te puede controlar el móvil tu pareja", dijo la ministra.



Acosar a tu pareja usando el móvil, interferir en sus relaciones con otras personas, espiar su móvil, pedir su contraseña, censurar fotos que comparte, exigir su geolocalización, obligar a responder de forma inmediata o a que te muestre conversaciones con otros, son formas de violencia de género.



"Animamos a todas las adolescentes que se encuentren en esta situación que salgan para acompañarles en la salida de la violencia", añadió Montserrat.



Los mensajes se presentan con imágenes que muestran unas mujeres empoderadas y apoyadas por las personas cercanas y la sociedad, que se resisten a las situaciones de control y agresiones ejercidas por sus parejas.



"Esta campaña no son fuegos artificiales, sino la suma de esfuerzos de mucha gente que trabaja para combatir la violencia de género: los medios de comunicación, los padres, las escuelas, las empresas y las organizaciones sociales", entre otros.



La ministra destacó que todos los departamentos del Ministerio de Sanidad "está trabajando cada día por la igualdad real de oportunidades y la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres". La campaña en redes lleva los hashtags #HaySalida y #Fuerzaenmivoz.