El historiador Ramón Villares, Premio "Puro Cora" de Periodismo

El historiador Ramón Villares recibió ayer en Lugo el Premio Puro Cora de Periodismo de manos de la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, y del director general del diario, José de Cora, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, además de otras autoridades de la sociedad gallega.



El galardonado, presidente del Consello da Cultura Galega, que se mostró "agradecido" de recibir el premio en su "tribu", en referencia a sus raíces lucenses, se refirió al futuro del periodismo al constatar que este sufre "a conversión do testemuño que está no lugar da noticia en autor do relato que antes facía un xornalista. Como consecuencia o que está en causa é a eliminación do experto ou perito na cadea de transmisión e análise da noticia".



El jurado subrayó que Villares "é unha das figuras máis destacadas da intelectualidade galega, un prestixio que se reflicte no rigor, no tratamento dos temas e no ameno da súa escritura, que a fai estar ó alcance de todos". Feijóo le definió como "un dos mellores historiadores de Galicia" y le dio "as grazas por contala e proxectala".