El gallego Miguel López, entre los mejores investigadores de endocrinología

El investigador de la Universidad de Santiago Miguel López ha sido galardonado con uno de los premios más importantes en el ámbito de la investigación endocrinológica: el European Journal of Endocrinology Prize, que otorga la Sociedad Europea de Endocrinología. La entidad reconoce a investigadores menores de 45 años que hayan "contribuido de modo significativo al avance del conocimiento en el campo de la endocrinología".



López, que recibirá el premio en mayo y en Lisboa, ha dedicado su carrera a comprender mejor la obesidad, buscando nuevos caminos de investigación para su cura. "La palabra obesidad engloba una serie de patologías que tienen que ver con un incremento de la masa corporal, relacionada con una desregulación en el uso de las calorías, pero hay docenas o cientos de posibles causas para la obesidad; tratarlas todas es muy complicado, tenemos que entenderlas primero", apunta el investigador, que ejemplifica que conocer que la insulina regula la glucemia fue fundamental hace casi 100 años para poder tratar la diabetes tipo 1.



Aunque asegura que nunca se ha puesto objetivos en el trabajo y que lo suyo es "puramente vocacional", reconoce que su motivación es llegar a proporcionar una cura a los enfermos. Incide en que la obesidad se produce en un contexto educacional y de estilo de vida específico, pero también hay otro en el que la genética juega un papel muy importante: "Todos conocemos a alguien que come poco pero engorda igual; yo no quiero inventar una pastilla que nos permita tomarnos una comida pantagruélica y luego no engordar, quiero tratar a gente enferma". Y añade: "Hay gente que engordará porque tiene un estilo de vida no saludable, pero hay gente que tiene alteraciones endocrinas que le llevan a ganar peso y esa es la obesidad que tenemos que tratar".



La regulación de la masa corporal depende de dos factores, la cantidad de calorías que se ingiere y la cantidad de calorías que se consumen. "Todas las terapias que han perseguido curar la obesidad tratando únicamente la ingesta han fracasado porque comer es un comportamiento básico para la supervivencia y está muy blindado en los genes", explica el profesor. Esto le ha hecho plantearse su trabajo en otros términos y llegar hasta su último descubrimiento: "Hay un tejido adiposo especial, el tejido adiposo pardo, que no almacena lípidos sino que los quema. Hay una proteína en el hipotálamo que lo que hace es incrementar la capacidad del tejido adiposo pardo para quemar lípidos subiendo la temperatura y haciendo que los animales pierdan peso a pesar de seguir comiendo lo mismo o incluso con dietas muy ricas en grasa". En su laboratorio pueden modificar "unas cinco o seis proteínas" que les permiten modular el gasto y conseguir que los animales con dietas hipercalóricas adelgacen. "Esto enseña posibles mecanismos que podrían ser en el futuro extrapolables a humanos para tratar la obesidad", subraya.



López recuerda que la obesidad es una grave enfermedad que aunque no mata directamente lleva asociadas una serie de patologías que sí pueden causar la muerte. "Hemos empezado a trabajar tarde, pero estamos descubriendo muchas cosas nuevas que pueden ayudar a desarrollar fármacos que curen la obesidad".