Asociaciones católicas apoyan que TVE pida disculpas por la gala Drag Queen

El presidente de la Asociación Enraizados, José Castro Velarde, afirmó ayer que Televisión Española (TVE) "demuestra consideración hacia los creyentes al disculparse" por la retransmisión de la actuación en la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria en la que el ganador aparecía caracterizado como la Virgen María y Cristo crucificado. A juicio de esta organización, con esta decisión, el ente público ha escuchado "a las más de 46.000 personas que firmaron pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento de Las Palmas, la cadena pública y los patrocinadores por amparar este espectáculo blasfemo".



Por su parte, el defensor del Espectador de RTVE, Ángel Nodal, solicitó que se reconsidere la decisión de retirar el contenido de la web ya que, "según la Fiscalía de Las Palmas, que ha archivado una denuncia presentada contra la actuación, en la misma no se aprecia una voluntad de ofender a una religión, sino una crítica ácida, deslizada, en un contexto de carnaval" y que, "como también recoge el manual de estilo de RTVE, la aconfesionalidad del Estado, consagrada en la Constitución de 1978, es el marco en el que los medios públicos de RTVE deben ajustar su trabajo respecto de toda confesión religiosa".



En este sentido, Castro Velarde "no demuestra la misma sensibilidad" que la cadena. "Olvida que los cristianos también vemos TVE. La aconfesionalidad del Estado, que es lo que argumenta Nodal, no puede amparar la falta de respeto a las confesiones religiosas", indica.