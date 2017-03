Tiran un centenar de colchones en el sendero del monte Vixiador de Vigo

Un centenar de viejos colchones obstaculizan desde la noche del viernes el Camiño Fonte dos Seixos, en el Monte Vixiador. Los vecinos de Candeán descubrieron la mañana del sábado que algún desaprensivo había depositado en esta zona, muy transitada por senderistas, decenas de viejos colchones y confían en localizar cuanto antes a los responsables.



"No damos crédito, es algo inconcebible, es evidente que esto lo han traído por la noche en un camión que se metió en el camino, volcó la mercancía y se marchó", señala el presidente de la Comunidad de Montes de Candeán, Óscar Domínguez, que acudirá hoy al Concello para denunciar lo ocurrido. Los comuneros, como propietarios del camino, están obligados a hacerse cargo de la retirada de los enseres aunque confían en recibir apoyo por parte del gobierno local, que tiene a su disposición maquinaria para hacerse cargo de la operación. La infracción por ese vertido, apunta Domínguez, puede oscilar entre los 300 y los 6.000 euros.



Fue un vecino el que dio la primera voz de alarma el sábado a primera hora pero desde entonces no han dejado de llegar a la Comunidad de Montes las quejas de personas atónitas ante lo ocurrido.



"Asusta que este tipo de cosas ocurran porque además para deshacerse de ese tipo de material hay todas las facilidades posibles, solo hay que llamar y lo recogen, no entiendo cómo alguien ha podido hacer algo así. Parece obra de gente marginal porque no quiero pensar que haya sido una empresa a la que le hayan pagado por llevarse una mercancía y que la hayan dejado aquí", indicó el presidente de los comuneros, quien apuntó a que el viernes por la noche vio bajar un camión y que le pareció raro por el lugar y la hora pero no le dio mayor importancia. "Era azul y me pareció raro pero tal vez no era ese, o tal vez sí, no lo sé", dijo.



El lugar donde se tiraron los colchones, explica Domínguez, no está escondido y está cerca de la carretera por lo que espera que la colaboración ciudadana permita averiguar quiénes fueron los autores. Por ahora, mantienen abiertas todas las hipótesis ya que algunos vecinos apuntan a que vieron descargar colchones de un buque en obras en el puerto y otros señalan que la Policía Local ya empezó a hacer indagaciones en algunos establecimientos cercanos. Otra de las posibilidades, apuntan desde la Comunidad de Montes, es que el material se haya vendido como chatarra y que tras quedarse con los somieres y los hierros los compradores hayan decidido prescindir de lo que no tenía valor.



La Policía Local acudió el sábado por la tarde tras ser llamada por unos excursionistas que se encontraron con la dantesca escena. "Fuimos a hacer senderismo con los perros y en cuanto los vimos llamamos a la Policía", explica Gonzalo Quián Álvarez, que esperó a que llegase la patrulla y luego vio como los agentes comenzaban a hacer preguntas en las inmediaciones. "Es una vergüenza que pasen estas cosas", señaló.



Las imágenes ya han sido publicadas en la página de Facebook de la Mancomunidad de Montes. "Que vergoña, ningún monte, pero os de Vigo menos, merecen que algún elemento pense que o monte e a natureza soportan todo. Facemos un chamamento as forzas e corpos de seguridade, para que investiguen este vertido e den cos bárbaros que o executaron", piden desde esta red social.