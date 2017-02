Jaime Garrido: "Vigo perdió impresionantes edificios pétreos bajo la piqueta"

El arquitecto Jaime Garrido forma parte, desde ayer, de la lista de figuras del mundo de la cultura gallega distinguidas con el Premio Laxeiro. La fundación que vela por el patrimonio del pintor lalinense reconoce así el trabajo desarrollado por el arquitecto vigués en el ámbito arquitectónico y urbanístico, y en especial, por su labor en la investigación y documentación del patrimonio arquitectónico gallego, que abarca desde estudios de asentamientos prehistóricos hasta diferentes aspectos de la arquitectura del siglo XX.

El arquitecto, el primero que recibe este galardón, se mostró "anonadado" por esta distinción, que aseguró no merecer. "Gracias a quienes me elegieron para este premio, que creo que no merezco, y también a quienes hoy me acompañan en este acto", dijo el autor de libros como Vigo, la ciudad que se perdió y Arquitectura de piedra en Vigo.

En su discurso, Jaime Garrido (Vigo, 1938) explicó que comenzó a investigar el patrimonio arquitectónico vigués al descubrir que su relevancia era solo equiparable al desconocimiento que había sobre él. "Cuando llegué a Vigo a ejercer mi profesión, me di cuenta de que vivía en una ciudad con unos edificios pétreos de impresionante arquitectura, que respondían a diversos estilos y que no recogía ningún libro. Pensé entonces que tenía que darlos a conocer a mis paisanos para que se dieran cuenta de su riqueza patrimonial", explicó. Así comenzó una faceta investigadora que aún continúa hoy.

"A medida que iba conociendo nuestra arquitectura, iban desapareciendo bajo la piqueta relevantes edificios, lo que me indignaba y hacía sentirme desilusionado. Ante tanto desastre, para desahogarme, escribí, hace más de 25 años, Vigo, la ciudad que se perdió", relató. Este libro, que fue premiado por la Diputación de Pontevedra y del que se han publicado cinco ediciones, está agotado. "Ahora que la presidente es viguesa podría reeditarlo", propuso el arquitecto y miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses,

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, cogió el guante y garantizó que la obra será publicada. Respecto al homenajeado, aseguró que es "una persona imposible de definir por su gran capacidad de creación y por lo que representa para Vigo" y reconoció su papel importante como voz crítica para frenar la demolición de inmuebles emblemáticos que tuvo lugar a finales de los sesenta y principios de los setenta.

A la entrega del Premio Laxeiro, que se celebró en un conocido restaurante vigués, asistieron también el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González; el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo Suárez, y artistas homenajeados en anteriores ediciones, entre ellos, el cantante Amancio Prada, que recogió el premio el pasado año, y el escultor Silverio Rivas.

El titular de Cultura se refirió al arquitecto vigués como "un humanista" y como una pieza clave para entender la arquitectura gallega, al mismo tiempo que aseguró que el Premio Laxeiro que ahora recibe se encuentra "en el top de la cultura y la creación de Galicia".