FARO da Escola | Aspas: "Ser traste de pequeño me ayudó a ser el jugador que soy"

Casi mil doscientos escolares de veinte centro educativos de Vigo y su área de influencia tuvieron ayer su bautizo periodístico en el Auditorio Mar de Vigo gracias al proyecto educativo FARO DA ESCOLA. Los jóvenes, de cuarto a sexto curso de Primaria, protagonizaron una entrevista colectiva a Iago Aspas, al que pudieron realizar las preguntas que previamente habían seleccionado en sus clases. A la vez asistieron a la confección de la doble página que se realizaba con la información del acto y a la realización en directo de una tira cómica por parte del artista gráfico Luis Davila.

El futuro de Iago Aspas fue uno de los temas inevitables, tanto en las preguntas de los más pequeños como en las que añadió Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro. "Espero que lleguemos a un arreglo lo más pronto posible", revela sobre la situación de su renovación y confía en firmar el contrato más largo posible. El acto concluyó con la interpretación por parte de todos los pequeños del himno del Celta.

O Sello. Los alumnos de este centro le preguntaron a qué se habría dedicado en caso de no haber sido futbolista. "A verdade é que non o sei. Sempre me gustou o fútbol. Foi sempre a miña paixón. Tamén me gustan os coches".

Laredo. "El partido contra el Barcelona por todo lo que supone para el club, pero ha habido muchos otros partidos", dice sobre el partido más destacado de esta temporada. El que menos, lo tiene claro: "El del Alavés". Añade sobre los valores del fútbol: "He mamado esto desde pequeño. El fútbol me ha enseñado muchas cosas. También tenía el ejemplo de mi hermano en el que fijarme".

García Barbón. "Como o dunha persoa normal, levántome pronto, vou ó adrestramento, como, boto unha siesta, vou ó súper, a pasear...", comenta sobre su día a día. La preguntan por qué libro está leyendo actualmente: "Ler non o levo moi ben. Leo moito a prensa deportiva", reconoce.

Mariano. "O meu irmán foi un exemplo, él debutou moi xoven e foi un exemplo de superación", insiste a la hora de elegir un modelo profesional y moral. Confiesa: "De pequeno era un pouco traste, pero iso tamén me axudou a ser o futbolista que son agora".

mercantil. "No me puedo quejar mucho. Soy muy feliz, por eso estoy aquí con vosotros", señala sobre qué le pide a la vida, aunque sí destaca las dificultades que tuvo que afrontar su entorno para ayudarle en sus inicios: "Cando era pequeno, a miña familia tiña que facer moitas cousas para que eu pudiese ir a adestrar dende Moaña".

possumus. Los jóvenes estudiantes le piden que escoja a qué jugador ficharía: "Traería a Nolito, compartí vestuario y me trae buenos recuerdos". "Jugamos a la Nintendo DS", revela sobre a qué dedica el tiempo en las concentraciones.

Vigo

Recuerda sus inicios en el Celta: "Mentín na miña idade no seu momento. Tiven a sorte de facelo ben. Ata que marchei a Inglaterra, saiume ben mentir". "Seguramente sexa algo vencelado ó fútbol, vivo o fútbol case as 24 horas do día, é o que me gusta", anticipa sobre qué hará cuando se retire.

quiñones de león. "O máis importante para xogar ó fútbol é ter ilusión", resalta sobre lo necesario para dedicarse al fútbol. "Na Liga queremos colocarnos o mais arriba posible, volver a Europa sería un bo premio para o equipo. E en Europa temos rivais moi duros, pero queremos pasar á seguinte eliminatoria", apunta sobre los próximos objetivos.

chans bembrive. "En Europa son partidos moi especiais. O clube levaba moitos anos sen vivir esta experiencia. Alégrome moito cando xogo en Europa", explica sobre la experiencia de disputar una competición continental. No siente nervios al afrontar un partido: "Tento facelo o mellor posible e axudar no que se poida".

mosteiro bembrive. "Sempre dixen que me gustaría retirarme no Celta, estando os mais anos posibles. Espero asinar o novo contrato pronto", desliza sobre su futuro. Habla de sus sensaciones al ganar a equipos grandes: "Sintes a satisfacción de poder gañarlle ó Real Madrid e Barcelona, da la cara en todos os partidos coas nosas señas de identidade".

pondal. Le piden que recuerde qué sintió cuando el Celta lo enroló en su cantera: "Me sentí muy feliz. Tenía la edad de muchos de vosotros". Ahora ya se ha consolidado como profesional y es un proceso que relata a la hora de gestionar sus sentimientos al jugar en Balaídos: "Te vas acostumbrando. Las primeras veces impresiona un poco. Con el paso de los partidos lo ves como algo más normal".

frian teis. Los alumnos de este colegio de teis le preguntan por su rutina de trabajo: "Adestramos unhas dúas horas diarias. Soemos ter un día de descanso pero agora con tanto partido..." También por sus rivales favoritos: "Non teño predilección. Gústame xogar contra os equipos grandes. É máis bonito, aínda que sexan batallas máis difíciles".

santa tegra. Confiesa sobre firmar autógrafos: "Te vas acostumbrando. Pero al principio sí que me daba un poco de vergüenza que me vinieran a pedir". Y no duda a la hora de elegir ídolos: "Mi madre y mi padre por el esfuerzo que han hecho para que yo fuese futbolista".

bouza brey. "O meu soño de pequeno era xogar no Celta e na selección. E podo estar orgulloso de facelos realidades", indica, aunque luego añade otro sueño por cumplir: "Conseguir un título con el Celta". Iago se describe: "Moi feliz, na miña casa, coa miña familia, co meu fillo e a miña noiva, que é o primordial".

n.s.esperanza. "Ahora mismo no me iría a ningún otro equipo", afirma. "Ya me marché en su momento y me sirvió de experiencia para regresar aquí siendo mejor futbolista de lo que fui". Le recuerdan que dijo que si un hijo le salía del Dépor, lo enviaría a mariscar: "En mi casa va a ser difícil que sea del Deportivo. Lo que dije en su momento se sacó de contexto, lo dije en tono de broma".

alba. Asegura que los jugadores son son conscientes del apoyo de los aficionados cuando están dentro del terreno de juego. "Siempre que jugamos delante de nuestra gente nos sirve mucho de apoyo. Hemos logrado muchas victorias gracias a Balaídos". "Recuerdo mucho el colegio público en el que estudié, me quedaba cerca de casa", comenta sobre sus tiempos de estudiante.

divino salvador. "En el Santiago Bernabéu siempre me encuentro muy feliz y muy contento, sobre todo si marcas y gana el equipo", explicó sobre su reciente triunfo en el estadio del Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

acacias. "Cuando juegas al fútbol tienes que convivir con la crítica, un día juegas bien y otro día puedes jugar mal", comenta con filosofía y elige a sus jugadores preferidos de cuando era pequeño, sin decantarse por los actuales: "Mi jugador preferido actual....no sabría decir la verdad. Pero cuando era pequeño mi favorito era Ronaldo -el brasileño, no Cristiano Ronaldo-, y también me gustaba mucho Zidane".

maría inmaculada. Iago Aspas destaca la importancia que han tenido todos sus entrenadores a lo largo de su carrera deportiva: "A los que tenía de pequeño y de los que guardo muy buen recuerdo. Y después a Eusebio, a Paco Herrera...todos los entrenadores te dejan huella y de todos ellos aprendes de cara al futuro".

san fernando."Cuando ganas eres el mejor, cuando pierdes eres el peor. El futbolista tiene que estar tranquilo. Y para triunfar lo primordial es tener ilusión, que le guste mucho el fútbol y trabajar", explicó sobre las condiciones necesarias para triunfar en el mundo del fútbol.