Los guerreros de Xi'an acaparan la atención de niños y mayores

"Es muy interesante, primero el documental nos sitúa en la historia del emperador y de cómo fueron desenterrando a los guerreros y al salir los tienes ahí, de frente, cada uno con una expresión distinta". Así resume Xosé Anxo Iglesias su visita a la exposición "Terracota Warriors. The army of the first emperor of China", que continúa en la nave "El Tinglado", al lado del puerto deportivo de Vigo.

Los guerreros de Xi'an hacen las delicias de los más pequeños, que tienen la oportunidad de fotografiarse con estos guardianes milenarios del emperador Qin Xi Huang, uno de los más temidos de China. La niña África González repitió ayer junto a sus padres la visita que ya había realizado con sus compañeros del colegio de Barreiro. "Le gustó tanto que quiso que volviéramos con ella", aseguraron, "y la verdad es que merece la pena, nos gusta más la fase de la historia en la que entierran a estos guerreros de arcilla y no a los vivos".

"Lo han tocado todo, lo que podían y lo que no", bromeó Iria Pereira al terminar su visita con varios niños. "Creo que todos hemos aprendido mucho, sorprende pensar en el trabajo que suponía en aquel momento realizar estas figuras", aseguró Pereira.

La gran acogida de la muestra, que organizan FARO DE VIGO y Spacio Natura, forma algunas colas, como las que se vivieron en la tarde de ayer. Muchos de los visitantes conocían la historia previamente, como Carmen García, pero reconocen que el documental inicial sitúa muy bien el momento histórico. "Está muy bien para venir con los niños, solo echo de menos una visita guiada con una explicación más profunda para quienes lo deseen", argumentó Carmen Alonso.

El foso que simula el lugar en el que desenterraron a estos 150 guerreros es la estrella final del recorrido. "Impresiona estar allí con la música, las luces y la voz que te va explicando la escena", dijo Marián Durán.

Zoila Cal y José Grandel ya tenían una réplica de pequeño tamaño en su casa de un guerrero. "Estamos sorprendidos por el tamaño y la minuciosidad de los expuestos", afirmaron.