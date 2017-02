Triunfo y MVP para Mario "Yurner0s" González en su estreno como profesional del videojuego en Tenerife

Mario "Yurner0s" González, un joven estudiante de enfermería de 23 años que ha conseguido convertirse en el primer jugador profesional de videojuegos de Galicia, lideró la victoria de su equipo de League of Legends en la jornada inaugural de la SuperLiga Orange.

Además, el gamer gallego y capitán de su escuadra Origen ESP, fue nombrado el jugador más valioso (MVP) de los diez que disputaron el encuentro. Yurner0s fue el mejor de la serie al mejor de tres que disputaron Origen y Giants en un Auditorio de Tenerife hasta la bandera. Cerca de 2.000 espectadores siguieron en directo la contienda y decenas de miles lo hicieron a través de Internet desde sus domicilios.

Al término de la competición, Mario González contó que durante la segunda partida sintió nervios por un momento. "Pensé que íbamos a perder y lo pasé mal. Pero mantuve la calma. Le dije a mis compañeros que había que ir con calma y poco a poco, que el punto era nuestro", aseguró Yurner0s, demostrando por qué él es el capitán.

El vigués regresará hoy a su casa después de haber estado concentrado junto a su equipo seis días en Tenerife. "Ha sido una locura. El público estaba con nosotros. Después de jugar hemos tenido que estar más de una hora y media atendiendo a los fans", confesó Yurner0s, que subrayó lo cómodo que se ha sentido junto a sus nuevos compañeros de Origen: "He tenido la oportunidad de conocerlos mejor y hacer piña con ellos".

La competición no cesa. Con el triunfo ante Giants en el bolsillo, se enfrentará el lunes 13 de febrero a Penguins Mafia (PGM), su anterior equipo y del que salió por la puerta de atrás. "Quiero estar al cien por cien. Tengo ganas de revancha porque no confiaron en mí y me echaron antes de tiempo", concluyó.