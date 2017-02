"Una obra para los sentidos"

De izquierda a derecha (arriba) César No, Nerea Brey, Dunia Díaz; Javier Lojo, Sonsoles Cordón y Ernesto Is (ventana).

Jóvenes formados en Vigo que quieren que el público le pierda el miedo al teatro contemporáneo con una obra, "Tras Tannhäuser", cargada de dinamismo, donde los personajes protagonistas, tres mujeres, pasan de la cotidianeidad a un terreno donde enfrentarse a sus miedos y sus deseos. La carta de presentación de la compañía Feira do Leste, que se representa este fin de semana en la viguesa sala Ártika hoy a las 21.30 horas y mañana a las 20.00 horas.

Una generación a la que se le prometió mucho, la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia(ESAD) y una ciudad, Vigo, son el germen de Feira do Leste, una compañía teatral formada por seis jóvenes gallegos, que tiene un año de vida y trata de abrirse camino sobre los escenarios.

Su carta de presentación al gran público llegó anoche a la sala Ártika de Vigo con el estreno de la obra "Tras Tannhäuser", que se representa también hoy a las 21.30 horas y mañana a las 20.00 horas. El segundo montaje de este grupo que ya participó en el festival "Vigo en Bruto" del Teatro Ensalle con "Exilio das moscas", una pieza con la que también acudieron al Festival SET de Oporto y al Festival de Teatro Universitario de Compostela.

"Tras Tannhäuser" nace del trabajo de fin de estudios que hicieron Ernesto Is, dramaturgo (ganador del premio Abrente); César No, director teatral; las actrices Nerea Brey, Sonsoles Cordón y Dunia Diz; el escenógrafo José Faro y el productor Javier Lojo para la ESAD en Vigo; "la ciudad que simboliza nuestra unión ahora mismo", dice el director de la obra, César No.

"Pertenecemos a una generación a la que se le prometieron muchas cosas, desencantada y que necesita unirse para poder luchar juntos. En la obra las protagonistas son tres mujeres que transitan hacia la libertad. Una libertad en la que encuentran muchos obstáculos, en la que tienen que sufrir y en la que tienen que rebelarse. Rompe con los estereotipos que nos propone la sociedad actual para que cada uno saque algo propio de la pieza", explica No.

Para escribirla, estos gallegos de entre veintitrés y veintinueve años debatieron largas horas para saber qué querían contar y cómo. "Se trataba de hacer algo totalmente nuestro, que nos identificara pero que también sirva para que mucha gente vea cosas que le resulten familiares", añade el director. En este momento fue cuando encontraron Tannhäuser como referente común. Porque es el poeta alemán, la ópera de Wagner y la mítica puerta espacial que Rutger Hauer describe en la escena final de "Blade Runner".

César No tiene veinticuatro años y es de Sarria, no había hecho teatro hasta que entró en la escuela en Vigo, donde se licenció el pasado curso junto a sus compañeros de compañía, pero tiene claro lo que quiere contar y que le gustaría poder hacerlo en Vigo. "Queremos mover el panorama teatral de la ciudad", señala.

Dunia Díaz, natural de Bandeira y también con veinticuatro años, reclama un mayor apoyo para los jóvenes que se quieren dedicar al teatro y la visibilidad necesaria para que la gente de la ciudad conozca que "hay oferta de teatro más allá de las compañías que vienen de fuera".

Díaz es una de las tres protagonistas de esta pieza de teatro físico, en el que el cuerpo es el principal mensajero de sensaciones y sentimientos. "Es una obra cómoda porque todo sale de las improvisaciones que fuimos fijando en los ensayos gracias a nuestras clases de interpretación gestual en la ESAD", explica.

"Es un papel duro porque es muy físico, nuestro cuerpo -y así lo percibe el espectador- es el signo principal de la obra, más allá de la construcción de un personaje. Es una obra de viajar, es una obra para los sentidos", asegura Díaz. La compañçia gallega recibió recientemente una beca del Injuve, "una motivación más para seguir adelante", aseveran. "Invito a todos a venir a vernos y a disfrutar con nosotros porque este es un espectáculo honesto en el que todos los lenguajes que se juegan parten de nuestras necesidades de expresión, conjugando diferentes formas de hacer teatro en una propuesta muy interesante", resalta el director de la obra.