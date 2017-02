Suspendido el Deportivo-Betis por los daños del temporal en Riazor

El partido Deportivo-Betis previsto esta tarde noche (20.45h) ha sido suspendido tras los destrozos en el estadio de Riazor por el fuerte temporal de viento en A Coruña, según han confirmado fuentes oficiales. Técnicos municipales y representantes de las autoridades locales, deportivas y autonómicas se reunieron esta mañana para comprobar el alcance de los desperfectos en el estadio y evaluar el riesgo por el pronóstico de alerta roja por temporal para esta tarde-noche y han acordado oficialmente la suspensión del Deportivo-Betis de este viernes 3 de febrero.

El temporal de fuerte viento que azota hoy A Coruña y toda la costa de Galicia, con alerta roja, está dando en las últimas horas mucho trabajo a los bomberos de A Coruña, que durante la madrugada han recibido decenas de avisos por incidencias provocadas por el vendaval que en las últimas horas se setá haciendo notar con especial virulencia en el litoral coruñés. El tráfico en el paseo marítimo ha estado cortado entre la rotonda de las Esclavas y San Roque de Afuera hasta las 08.00h según informa la Policía Local de A Coruña y el estadio de Riazor ha sufrido importantes desperfectos al volar parte de la cubierta y provocar destrozos en las gradas de Pabellón y Maratón. Técnicos municipales y responsables de los servicios de Emergencias de A Coruña están ahora dentro del estadio para evaluar el alcance de los daños y adoptar las decisiones pertinentes ante la celebración, esta noche, del partido Deportivo-Betis.

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha declarado alrededor de las 09.00h en una emisora local que "por ahora" no se habla de suspensión del partido. El coordinador de Emergencias de A Coruña, Carlos García Touriñán, ha señalado que "se barajan todas las posibilidades y no se descarta ninguna" y ha explicado que técnicos y autoridades locales se reúnen a las 09.30h para adoptar "decisiones" en las que la prioridad será "la seguridad de los aficionados, del Deportivo y de todos los ciudadanos". Touriñán recordaba hoy a primera hora que para esta tarde-noche, en el tramo entre las 19h y las 22h, hay previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, por lo que las autoridades locales, deportivas y autonómicas continúan reunidas para decidir si el partido Deportivo-Betis (20.45h) puede o no celebrarse.