El temporal mostrará su peor cara en el litoral gallego con olas de nueve metros

Un temporal de mar, viento y precipitaciones a consecuencia de sucesivas borrascas atlánticas provocará a partir de hoy y hasta el próximo domingo inestabilidad en toda la Comunidad. Pero lo peor será mañana y pasado, cuando se pueden ocasionar olas de hasta 9 metros de alturas, según ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este temporal, el primero del año y que ya comenzó ayer, irá aumentando su intensidad según vayan pasando las horas. La agencia ha destacado que lo más significativo será el mal estado que puede alcanzar la mar ya que se esperan en la costa gallega vientos de oeste y suroeste con fuerza 8 (unos 63 a 73 kilómetros por hora) que, puntualmente, pueden llegar a 9 (de 73 a 87 kilómetros por hora) y que producirán olas de mar combinada que podrían superar los 9 metros de altura. Las rachas de vientos máximas pueden alcanzar los 100 kilómetros hora, por lo que se ha decretado la alerta amarilla para toda la costa.

El delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, ha precisado que no se trata de una ciclogénesis ni de un solo fenómeno, sino de una sucesión de borrascas "no muy extensas pero sí activas". Las lluvias persistentes afectarán a Galicia dejando hasta 200 litros por metro cuadrado entre mañana y el viernes, lo que ayudará a la Comunidad a recuperar sus reservas hídricas. "No lloverá de manera torrencial, sino que será una lluvia continua, aunque no se descarta que debido al propio fenómeno pueda caer algún chaparrón intenso", señala Infante. Los registros de ayer todavía fueron tímidos: a las ocho de la tarde solo se habían alcanzado 19 litros por metro cuadrado.





Haz click para ampliar el gráfico

Debido a que los temporales atlánticos suelen arrastrar el aire marítimo templado, los mercurios permanecerán estables y relativamente altos para esta época del año. En Vigo oscilarán hoy entre los 8 y 13 grados y mañana la temperatura se elevará levemente, dejando las máximas en 14 grados y las mínimas en 11. Este panorama se repite también en el resto de la provincia. La nieve solo se dejará ver a partir de los 1.000 metros de altura.

De cara al fin de semana Infante prevé que el tiempo mejore, aunque la probabilidad de que llueva sigue siendo alta. "El anticiclón tiende a ir metiéndose en la Península y de cara al sábado irá aumentando la estabilidad", explica el delegado, que señala condiciones similares para el domingo.