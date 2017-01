El vigués Fran Araújo obtiene el Gaudí al mejor guion por "La próxima piel"

Fran Araújo es uno de los guionistas, junto con Isaki Lacuesta e Isa Campos, de "La próxima piel", película que este pasado domingo se hizo con tres premios Gaudí de la Academia de Cine Catalán (mejor guion, mejor película y mejor actriz para Emma Suárez). El guionista vigués asegura que trabajar con Lacuesta, director de "Los pasos dobles", que obtuvo la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2011, en este proyecto ha sido una experiencia única. "La de Isaki (Lacuesta) ha sido una de las llamadas profesionales que más ilusión me han hecho porque desde hace tiempo soy un gran admirador de su trabajo y trabajar con él ha sido increíble. Si hace cinco años me lo hubieran dicho no me lo habría creído", afirma.

El realizador y guionista vigués explica que Lacuesta contactó con él porque el guion se encontraba en un punto muerto y necesitaba una mirada de fuera que pudiera dar otra perspectiva a la historia. "Cuando llevas mucho tiempo trabajando en un proyecto, como era el caso de Isaki en esta película, llega un momento en que pierdes la perspectiva", explica.

Araújo entró en la fase final del guion de "La próxima piel" y su primer cometido fue entender qué quería contar el realizador catalán y aplicar la técnica para que funcionase mejor. "Hubo mucho trabajo de intentar ver, con ojos limpios, dónde había ido perdiendo la dirección, y desmontar todo el puzzle y volver a montarlo. Lo primero que hicimos fue cambiar el final y a partir de ahí, reestructuramos el resto de la historia", explica el creador vigués, quien añade que el reconocimiento de la academia catalana es muy importante para el equipo, ya que "La próxima piel" es un proyecto "muy personal y muy arriesgado".