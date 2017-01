La lluvia llega para quedarse tras semanas de sol

Llegan las lluvias. Y parece que para quedarse, al menos, de momento porque a corto plazo no se aguardan cielos despejados. De esta forma, lo que resta de semana se presenta lluviosa en toda la comunidad, y no parece que el mes de febrero vaya a presentarse de forma más benigna. Además, se aguardan fuertes vientos, lo que ha propiciado que se declare la alerta amarilla en el litoral de Pontevedra y la zona este de A Coruña este por vientos de fuerza 7 en el mar, así como en el oeste de A Coruña y la montaña de Ourense por rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por horas.

La borrasca entró ayer por la noche dejando ya lluvias, especialmente en la costa atlántica, que hoy se prevén en forma de chubascos, más probablemente en las provincias atlánticas y zonas altas, y que pueden llegar a ser de intensidad moderada en algunas zonas, según la predictóloga de Meteogalicia, Ana Lage. Esta será la constante al menos hasta la semana próxima. "A corto plazo no sabemos un día en el que pueda que no llueva", reconoció la meteoróloga.

Se acaba así la época de influencia anticiclónica, marcada por días soleados y bajas temperaturas, y llega otra caracterizada por las lluvias, una situación, por otra parte, nada infrecuente en Galicia, después de un otoño-invierno seco, muy similar al que ya vivió en 2011-2012, según Lage.

Las temperaturas se suavizarán respecto a los días anteriores, especialmente las mínimas. Así, Lugo, que el miércoles alcanzó los 5 grados bajo cero, experimentará un ascenso de nueve grados, quedando sus valores mínimos en los 4 grados centígrados, mientras que Ourense pasará de los -4º a los 9º. La diferencia en las mínimas, sin embargo, no será tan apreciable. Así, en Vigo, los niveles máximos que se prevén para hoy son de 14 grados, mientras que en Ourense no superarán los 11º. Asimismo, la zona de las Rías Baixas no superará los 8 grados centígrados de mínima.

Para el viernes, además de chubascos, que serán localmente tormentosos y que podrían venir ocasionalmente acompañados de sarabia, se prevé un ligero descenso de las temperaturas. La cota de nieve se situará por encima de los 1.000 metros por el día e irá ascendiendo hasta los 1.200 por la noche. Para el sábado se aguarda que las mínimas experimenten un ligero aumento y las máximas asciendan uno o dos grados.

Ayer, las temperaturas máximas se situaron en los 15,8 grados centígrados en localidades como Vigo, y rozaron los 12º en Ourense.