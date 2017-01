El Camino y el patrimonio natural protagonizan el estreno de Galicia en Fitur

Galicia despliega sus activos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en su inauguración apostando por el Camino de Santiago y la promoción del patrimonio natural en el año internacional del turismo sostenible. Además, la comunidad gallega mantiene su impulso de la gastronomía y de la especial celebración de la Semana Santa que se vive en Viveiro y Ferrol.

El Camino de Santiago fue uno de los grandes protagonistas del espacio dedicado a Galicia en Fitur. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacó que es la "carta de presentación" y el "elemento diferenciador" de su oferta turística; y destacó que sigue siendo un nexo de unión entre los pueblos que pone en valor un valioso patrimonio material e inmaterial.

Castro resaltó que la Ruta Xacobea continúa en pleno auge ya que en 2016 Compostela contabilizó un total de 278.232 peregrinos. "Una cifra histórica que supera el dato alcanzado en el último Xacobeo 2010", explicó.

La responsable de Turismo señaló la importancia de abordar este fenómeno desde todas las ópticas posibles: "Esa fue una de las motivaciones por las que pusimos en marcha el Plan Director del Camino de Santiago, para tener una herramienta de gestión en la que se establecieran las directrices necesarias para conseguir la conservación y la protección del Camino en Galicia".

Los Reyes inauguraron la 37 edición de la Fitur con un recorrido por diversos pabellones, entre ellos, el de Argentina, país invitado del certamen, y Turquía, donde expresaron su apoyo tras los últimos atentados, que afectaron a su sector turístico. La edición de este año cuenta con 755 expositores, un 6% más que el pasado año, y la participación de 9.672 empresas procedentes de 165 países y regiones.

En este primer día de feria, hubo espacio para la gastronomía gallega, representada ayer por Lugo y A Coruña, y para la puesta en valor del vasto patrimonio natural gallego, que estuvo a cargo de la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, quien destacó el "acierto" de la Xunta por promocionar el estos 17 "espacios imán" de la Comunidad en el año "Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo", declarado por la Unión Europea.

Mato adelantó estos espacios -Parque Nacional das Illas Atlánticas, Fragas do Eume, Praia das Catedrais, Complexo Dunar de Corrubedo, Monte Pindo y Canóns do Sil, entre otros- "no solo se caracterizan por su alto valor patrimonial, sino también por ser los espacios naturales más conocidos y reconocidos" por los gallegos y por quienes visitan Galicia.