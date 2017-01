Álex Casademunt: "Pensé que perdía el ojo. Fueron las tres horas más angustiosas de mi vida"

El extriunfito Álex Casademunt reapareció ayer en el programa de televisión con el que colabora para dar su versión del incidente ocurrido el pasado fin de semana en Vigo. En una entrevista de casi 10 minutos, el presentador del show, Javier Cárdenas, inquiere al cantante sobre la agresión que sufrió y por la que tuvo que ser operado de urgencia.



"El propio médico no se lo explica, tengo una raja en el párpado pero en el globo ocular no tengo nada. Lo califica de milagro", detalló Casademunt, que recibió 12 puntos de sutura en sus heridas. "Estuve casi cuatro horas en el quirófano. Yo vivo de mi cara y cuando pensé que podía perder el ojo, fueron las tres horas más angustiosas de mi vida", prosiguió.





.@alex_casad rompe su silencio y nos lo explica todo sobre su agresión en Vigo. Aquí la entrevista completa con @_javiercardenas. pic.twitter.com/IqnVH5aWpj „ Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) 18 de enero de 2017

Según su relato, el cantante, que se encontraba en una discoteca de Vigo, se acercó a la barra a pedir una consumición. "Veo a dos chicas que venían haciendo aspavientos con un tipo raro, como agresivo. Estaban como discutiendo, pero tampoco lo puedo asegurar", describió. Al ver la situación, asegura que se acercó a una de las jóvenes, a la que preguntó: "Oye, ¿estás bien?", a lo que ella habría respondido: "Déjame".En ese momento se acercó el joven, E.G.C., de 21 años, "que se me va pegando mucho hasta que me pisa fuertemente". En ese momento, Casademunt se detuvo y le dijo: "Hazme el favor, déjame tranquilo, apártate de mí". Pero "sin mediar palabra, noto un impacto en la cabeza que me deja la cara así", concluyó.El programa Hora Punta, de TVE, recabó el testimonio de la Policía Nacional. En un breve vídeo aparece José María Benito, portavoz de la UFP, que expuso que Casademunt "medió en una pelea entre una pareja y defendió a la chica, porque sentía que estaba siendo agredida"."Yo sé evitar un problema, pero cuando te encuentras con alguien que a lo mejor, mentalmente no está tan equilibrado...", prosiguió. "Mis 21 años, que es la edad que tiene este chico, no eran así", sentenció para concluir su relato.El joven vigués, que fue detenido aquella noche , está en libertad. "Lo voy a dejar en manos de la Justicia", anunció Casademunt. Precisamente, la declaración del extriunfito ha sido pospuesta al no contar el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo con ningún equipo de videoconferencias disponible.