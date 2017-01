Destacan la "estatura moral" de Díaz Pardo en su aniversario

Representantes de la cultura gallega, familiares y amigos del fallecido Isaac Díaz Pardo se dieron cita ayer en el Cementerio de Boisaca, en Santiago de Compostela, para rendir homenaje al intelectual galleguista en el quinto aniversario de su muerte.

Según explicó el conductor del acto, el escritor Gregorio Ferreiro Fente, no se trata de homenajear simplemente a un "excelente artista y empresario singular" sino de rendir tributo a la "estatura moral" de éste. A esta opinión se sumó la periodista de FARO Carmen Villar, quien afirmó que Díaz Pardo "nos demostró que soñar a lo grande también está permitido para un país pequeño".

Sobre la actividad cultural y empresarial del homenajeado se pronunció la directora de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso, quien señaló que, para ella, "fue lo más semejante al organizador de una Bauhaus gallega".

Asimismo, la ensayista y profesora de la Universidade de A Coruña, Olivia Rodríguez, describió a Díaz Pardo como la clase de persona que habla poco en este tipo de actos. De hecho, recordó la humildad que, a su juicio, caracterizaba al intelectual galleguista, quien solía decir que prefería que hablase la persona que tenía al lado porque "sabía más".

Al igual que en años anteriores, el evento, organizado por la Academia Real Isaac Díaz Pardo, se caracterizó por un marcado carácter republicano -la tumba estaba presidida por una bandera gallega y una española republicana y entre el público ondeaba otro emblema del Partido Comunista de Galicia-.

A lo largo del acto, sus conocidos rememoraron momentos y anécdotas sobre el homenajeado ayer en Compostela. Entre otros, algunos de los asistentes al evento fueron Guillermo Escrigas, Luís Pasín, Bernardo Penabade, Olivia Rodríguez, Xulia Santiso, Andrés Varela, Carmen Blanco García y Juan Carballo. Asimismo, también acudieron a Boisaca el escritor Manuel Rivas y el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Xesús Alonso Montero.

Otros de los participantes en este homenaje fueron Ángeles Ruibal, que interpretó dos canciones; el dueto de cantautores Mini e Mero, también con dos temas; y el grupo de gaitas Os Catro de Vigo, que fueron los encargados de abrir el acto.

En representación del Ayuntamiento de Santiago acudió la concejala de Políticas Sociais, Concha Fernández. Ésta fue la encargada de disculpar la ausencia del alcalde compostelano, Martiño Noriega, quien fuera médico personal del fallecido Díaz Pardo.

En cambio, no hubo representación alguna de la Xunta de Galicia, hecho que criticó el director de la RAG, Xesús Alonso Montero. "No sabemos de ninguna institución oficial que haga por recordar a personalidades como Díaz Pardo", lamentó para recordar que el año pasado fue el centenario del poeta gallego Lorenzo Varela, amigo de Díaz Pardo. "La Xunta no levantó un dedo para organizar una parte de un trozo de un cacho de un pedazo de un acto literario en homenaje a él", denunció Montero, quien criticó que la administración gallega sí hizo un homenaje a "un gran escritor y deplorable ciudadano", en alusión directa al escritor padronés Camilo José Cela.