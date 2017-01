El RACE propone extender el carné por puntos a las bicicletas y la medida divide a los ciclistas

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha propuesto extender el carné por puntos a los ciclistas que circulen por la vía pública como una medida que puede ayudar a combatir las muertes en carretera. Los usuarios han recibido con recelo la noticia: las asociaciones recuerdan que los ciclistas son los vulnerables en la carretera y abogan por centrar os esfuerzos en la educación y no en la nomativización.

RACE quiere aprovechar que el carné por puntos sufrirá este año una modificación para lanzar esta propuesta. Defienden que con un registro de las bicicletas y sus propietarios, sus correspondientes matrículas, seguros y un carné por puntos, se podrían reducir los accidentes en los que se ven envueltos estos vehículos, como ya pasó con los coches. La norma se aplicaría solo a aquellos vehículos que circulasen por vía pública, ya que consideran que para "llegar a entenderse en un mismo espacio coches y bicis deben tener los mismo derechos y obligaciones".

Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo considera "lamentable" la propuesta de RACE. "El enfoque es erróneo, sitúa a los ciclistas como los culpables de los accidentes", asevera. Recuerda que la federación trabaja por la educación y la sensibilización de la sociedad, sean peatones, ciclistas o conductores, y señala que este es el camino a seguir, pues con la imposición normativa no se logrará el respeto mutuo que se precisa y defienden. Además, abunda en la dificultad de dar un carné a los más de 20.000.000 de españoles que usan la bicicleta con cierta frecuencia según el Barómetro de la bicicleta en España (solo en Galicia hay 7.500 federados).

José Luís Chamarro, presidente del Club Ciclista Rías Baixas, se pregunta qué tipo de carné se le puede poner a un menor que sale en bicicleta y más concretamente califica de "chorrada" que lleven matrícula. Chamorro concede que se trata de un vehículo que debe cumplir las normas y ser sancionado cuando corresponde, pero le parece que exceder esa campo "no tiene sentido". Enfatiza que ya existen muchas normas de circulación que no se cumplen: "Yo no he visto a un solo coche poner un intermitente cuando adelanta a un peatón, muchos no dejan el metro y medio de separación y es muy difícil demostrarlo; los peatones también cruzan por donde no deben y no se les sanciona, el problema no es la bici, el problema es la educación", sentencia. Como Muñiz, defiende que no se precisa una nueva imposición sino invertir más en la educación vial, desde el colegio hasta las autoescuelas. Chamorro mantiene que si ya se cumplieran las normas el carné por puntos le parecería "correcto", pero matiza que no es el caso.

En cambio, el presidente del Club Ciclista Meixoeiro, Manuel Otero, considera que podría llegar a ser una buena medida para convivir en un mismo espacio. "Quizás sería bueno si todos lo tuviéramos", comenta. Algunos ciclistas señalan que su aplicación sería positiva en algunos casos, pero su generalización parece inviable.

El club automovilístico ha puntualizado que el carné es "una herramienta necesaria y que ha demostrado su utilidad" pero "centrar los esfuerzos por reducir al siniestralidad en las carreteras solo en el permiso por puntos será insuficiente e ineficaz". Además, reclama un plan de convivencia en carretera donde se tenga en cuenta a ambos usuarios. Los ciclistas critican esta posición pues son, después del peatón, el eslabón más débil y denuncian que ni el Código Penal reconoce su vulnerabilidad en caso de accidente. RACE sí hace hincapié en su propuesta de que se trata de un grupo de alto riesgo, pero los ciclistas consideran que trasmite un punto de visto donde a quién se protege es al conductor del coche.