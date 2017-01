La adopción llega a tiempo para Reyes

Casi 500 perros y unos 90 gatos aguardan en la protectora de animales de Vigo, en A Madroa, a que les den un hogar. Son un ejemplo de los 15.000 animales que fueron abandonados en Galicia en el año 2015. "La adopción es un gesto solidario. Significa darle una oportunidad a un animal, no una segunda oportunidad, porque quien lo abandona no le ha dado esa opción", asegura Rubén Pérez Sueiras, coordinador de la asociación Libera! en Galicia.

"Este mes tuvimos muchas menos adopciones que en otros años por Navidad, también hubo menos abandonos y, por el contrario, aumentaron los extravíos de los que también nos encargamos nosotros. Les leemos el microchip cuando lo tienen y avisamos a los dueños. De todas formas el refugio sigue lleno y en diciembre no se adoptó a ninguno de los gatos", afirma Vicente Viso, director de la Asociación Protectora de Animales de Vigo.

Sin embargo, todavía hay tiempo para plantearse una adopción antes de que lleguen los Reyes Magos (o después). En el refugio de Vigo los animales se entregan en buen estado de salud, esterilizados y con microchip. "El problema es que se eligen los perros por criterios estéticos, no por el carácter de ese animal o las necesidades de su raza. Aquí la gran mayoría son mestizos, si llega uno de raza puro se adopta más rápido", explica Viso.

El Estudio de Abandono & Adopción de 2016 realizado por la Fundación Affinity, que se refiere a los datos del año anterior, cifra en 137.831 los perros y gatos recogidos tras ser abandonados en España. 104.501 perros y 33.330 gatos, un dato que ellos mismos matizan alegando que son muchos los felinos abandonados que no llegan a las protectoras porque viven en colonias.

Según estos mismos datos, un 44% de los animales recogidos fueron adoptados y un 20% de ellos se devolvió a sus familias (en casos de extravío) gracias a la obligación -en el caso de los perros- de que lleven implantado un microchip identificativo. Un 14% de estas mascotas permanece en los refugios y un 10% son sacrificados.

Solo un 24% de los perros lleva microchip y, en el caso de los gatos, como no es obligatorio, solo un 3% está identificado. La mayoría de los animales que se recogen están sanos (70%) y ya no son cachorros. Un 81% son de raza mestiza.

El representante del colectivo Libera! en Galicia considera que el estudio de esta entidad "se queda corto" porque tiene en cuenta solo a unas determinadas asociaciones y refugios pero se deja los centros de acogida de animales de carácter público.

Sueiras sostiene que el abandono de animales se produce con mayor proporción en el primer cuatrimestre del año debido a la "compra compulsiva o irreflexiva durante la campaña de Navidad". El gallego asegura que otras Comunidades han legislado contra la exhibición de animales en escaparates, uno de los mayores reclamos de las tiendas de mascotas. "Es el primer contacto emocional", explica. "La Xunta trabaja en una ley de protección animal que contemplaría esta medida", celebra el coordinador del colectivo pro animal.

Libera! Galicia lanzó la campaña "Adopta, non merques. Os amigos non veñen con factura" esta Navidad con el propósito de concienciar a la gente que quiera regalar un animal de compañía a que lo haga a través de la adopción y no de la compra comercial. "Conseguimos poner un cartel en la entrada del Marineda City (A Coruña) para contrarrestar la oferta de las dos tiendas de animales que hay en este centro", cuenta Sueiras.

"Queremos que la gente reflexione porque un animal no es un objeto y trae consigo gastos y responsabilidades", dice. Los principales motivos del abandono de estas mascotas son el comportamiento del animal, las camadas indeseadas -sobre todo en el caso de los gatos que no han sido previamente esterilizados- y el coste económico que supone cuidarlos.