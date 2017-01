Empezar el año trabajando

Son muchos los ciudadanos que no pueden pasar las fiestas navideñas con sus familias debido a motivos laborales. Suele citarse como ejemplo el caso de policías o médicos, pero son muchos más los colectivos que no pueden "sentarse a la mesa" para comer turrón con los suyos o escuchar las campanadas con las que recibir el nuevo año.

Entre los "damnificados" están los integrantes de las orquestas del panorama verbenero gallego, algunas de las cuales amenizaron la Nochevieja dentro y fuera de Galicia.

FARO DE VIGO quiso acompañar a una de ellas y el sábado a primera hora de la tarde se subió al bus que llevaba hasta Asturias a los integrantes de la orquesta Charleston Big Band, una de las formaciones más veteranas y populares de la noche de las verbenas.

Un viaje de cientos de kilómetros, la actuación bajo carpa ante cientos de asturianos y el regreso a casa, ya a la una de la tarde del primer día del nuevo año, resumen lo que ha sido para muchos gallegos la despedida de 2016 y la bienvenida a 2017.

En el caso de la Charleston Big Band esta Nochevieja resultaba especialmente emotiva, ya que marcaba el punto final de una larga etapa. Este concierto de despedida se convertía en la última actuación para tres de sus miembros y socios fundadores después de casi cuatro décadas subidos al escenario. Y en consecuencia este viaje a Asturias marcaba también el principio de una nueva etapa, que arrancará oficialmente con la presentación de la renovada orquesta en Pontecesures durante la noche de Reyes.

Hace unos días desde la propia orquesta padronesa anunciaba que trabajaba ya intensamente en la preparación de la próxima temporada, con el lema "Por ti".

Y puntualizaba: "Hace unas semanas os informábamos de tres de las nuevas incorporaciones a nuestra formación para esta temporada que empieza, como son Chus Rodríguez (voz), Miguel Caldas (voz) y Fran Moreiras (teclados); los tres ya perfectamente integrados en la orquesta y recibiendo los halagos del público. No obstante, no son estas las únicas novedades que tenemos para vosotros, pues abandonan nuestras filas tres enormes artistas que llevan engrandeciendo el nombre de Charleston Big Band desde su misma fundación en 1984, Candido (saxo), Sema (trompeta) y Antonio (trombón)". En su lugar estarán en la gira 2017 "grandísimos músicos que prácticamente todos conoceréis, como Juan Carlos Méndez, un saxo exintegrante de New York y Filadelfia, y Raúl Ernesto Cepeda, un trompeta que ya militó en grupos como Ledicia y Élite. "Además hemos decidido ampliar nuestra delantera con una voz más, y estamos seguros de que os alegrará conocer su identidad, pues no es otra que Rita Barreiro, que vuelve a la orquesta como tercera voz femenina, junto con Laura Añón y Chus Rodríguez", anunciaron en Charleston.