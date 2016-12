"No todos quieren salir a formar y no siempre en las mejores condiciones"

Hace seis años que recorre el mundo para formar a colegas de profesión en la técnica para extirpar tumores pulmonares que él mismo diseñó y su agenda es más que ajetreada. El cirujano gallego Diego González ha visitado hospitales de toda Europa, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes, Filipinas, Perú y Chile con el simple objetivo de que los cirujanos puedan ver en directo cómo opera determinados tumores para después poder aplicar esa técnica en sus centros. Un labor para la que reconoce hay que tener vocación.

"La técnica ha tenido una expansión muy rápida gracias a nuestra labor de divulgación. Hemos tenido el empeño de ir por todo el mundo para enseñarla, pero no todos los sanitarios están dispuestos ya que lo haces en condiciones que no siempre son las adecuadas, sin tu equipo...", explica González, quien resalta: "Hay centros en los que me he encontrado sin muchos recursos para operar, pero estaban interesados y hemos ido allí".

En su experiencia recorriendo mundo tiene claro que él aunque ejerza de profesor también aprende. "Un cirujano nunca puede creerse que lo sabe todo; siempre se aprende y donde menos te lo esperas te sorprenden", señala este cirujano, quien reconoce que aunque muchas veces la formación en directo solo es de un día, es preciso más práctica para dominar la técnica.

"Es algo que conocen por videos divulgativos pero que precisa de tiempo, de eficiencia...", indica González, quien señala que sigue en contacto con los equipos de los hospitales que visita para resolver sus dudas o para logren perfeccionarla.