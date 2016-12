La cirugía gallega que conquista el mundo

Siete días, siete ciudades y siete hospitales diferentes en donde enseñar los secretos de una novedosa técnica quirúrgica para extirpar tumores de pulmón mediante una sola incisión. Este es el reto que realizó el médico Diego González, del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de A Coruña, y que ahora se refleja en el documental "Seven days, Seven cities" que ayer se estrenó a nivel mundial en la Fundación María José Jove. "El filme muestra cómo era nuestro día a día en cada ciudad, cómo pese a que al final el cansancio hacía mella, la adrenalina propia de los cirujanos hace que se supere y se lleve bien", explica el cirujano.

La técnica, diseñada por González y su equipo, permite extirpar tumores pulmonares a través de una única incisión de tan solo unos cuatro centímetros, lo que permite acelerar el proceso de recuperación de los pacientes. En solo seis años, gracias a la divulgación del equipo, este método de cirugía made in Galicia se practica en todo el mundo. "Es un motivo de orgullo ver cómo una técnica que ha nacido en Galicia haya tenido una expansión tan rápida. Problamente en la historia no hay otra cirugía que haya tenido tanta expansión en solo seis años", señala González.

La labor de divulgación ha sido tan intensiva durante estos años que este cirujano es incapaz de dar un número exacto de países en los que ya operan con este sistema. "Es difícil dar una cifra, prácticamente en todo el mundo. En toda Europa, gran parte de Latinoamérica, China, Corea, Filipinas, en Sudáfrica, Namibia, Egipto... Eso sí, en algunos países se realiza en muchos centros y en otros sólo en algunos", explica este cirujano, que el año pasado fue incluido en la lista de diez mejores facultativos de España.

Tras un primer documental, "This is life", en el que se mostraba la labor de divulgación de la técnica por diferentes países, ahora Seven days, seven cities se centra en la labor de formación en China. Una elección que no fue aleatoria. "China es una potencia mundial en cirugía torácica y allí por un tema cultural es muy importante lo de agredir poco al organismo. Ellos ya estaban muy evolucionados en cirugía poco invasiva, pero esta técnica les ha supuesto una revolución y enseguida creció el interés por ella", relata Diego González, quien protagoniza el documental -producido por Mandeo Records y dirigido por Daniel López- junto al cirujano chino Tymothy Yang, del Shanghai Pulmonary Hospital. "Son los mejores cirujanos porque la cirugía es volumen, repetición de movimientos y si haces mil operaciones eres bueno, pero si haces 10.000 eres el mejor", señala.

El interés por los avances en el tratamiento de cáncer de pulmón son vitales en China, país con mayor índice de este tumor debido principalmente a la elevada contaminación de la nación Hexpertos calculan que pasar un día con un índice elevado de contaminación en Shanghai equivale a fumarse diez cigarrillos- y al alto número de fumadores. "Me plantearon el reto de estar cada día en un ciudad y lo acepté. Es como si hoy operas en España, mañana en Noruega, pasado en Italia y al siguiente día en Moscú", indica este cirujano, quien explica que el documental también tiene un componente cultural. "Se muestra nuestro trabajo, pero también cómo hacen las cosas allí, visitamos zonas del Tibet, se habla con la gente de allí", relata este cirujano gallego.