Lotería de Navidad 2016 | Cien peñistas ourensanos para repartirse 125.000 euros del segundo

El sorteo de Lotería ha dejado en Ourense poco más de 149.000 euros. La peña denominada "El Mirlo Blanco" -igual que la Administración de Loterías número 6 de la avenida das Caldas de Ourense-, ha comprado un décimo del segundo premio por terminal, correspondiente al número 04536, al que le han correspondido 125.000 euros. Como está formada por cien integrantes, cada uno de ellos cobrará 1.250 euros. Eso sí, hay miembros de este colectivo que han comprado diez participaciones para personas de su familia, por lo que han repartido hasta 12.500 euros, entre hermanos, padres, parientes y amigos.

La provincia de Ourense también cuenta con cuatro quintos premios, despachados en Amoeiro, A Valenzá (Barbadás), Entrimo y la rúa Lamas Carvajal de la capital ourensana. Los compradores de cada uno de estos premios cobrarán 6.000 euros.

Un establecimiento de Parada de Amoeiro vendió un décimo por terminal del segundo quinto premio, correspondiente al número 19152. El comprador cobrará 6.000 euros.

La Administración de Loterías de A Valenzá (Barbadás) y el restaurante La Entrimeña de Entrimo vendieron dos décimo del quinto premio por terminal -uno en cada establecimiento-, del número 60272, por el que los compradores recibirán 6.000 euros.

La Administración de Lotería número 10-Gloria, de la rúa Lamas Carvajal de Ourense, vendió un décimo por terminal de la octava serie del quinto premio, correspondiente al número 03371, por el que el comprador cobrará 6.000 euros (60.000 por serie).

La titular de esta administración, Gloria Rodríguez, explica que no tiene "ni idea" sobre el nombre de la persona a la que le ha podido corresponder el premio, a pesar de que se trata de "una cantidad modesta", 6.000 euros, por lo que el afortunado no está forzado a reservar su identidad, por motivos de seguridad. "Aquí viene gente de toda la ciudad. Se está notando un incremento importante de gente joven. Sin embargo, este año hemos visto menos turismo; no ha repercutido tanto en las ventas".

Durante toda la jornada de ayer, ha sido incesante "el goteo" de personas que pasaron por la Administración de Lotería "El Mirlo Blanco", con un visible rostro de satisfacción y amplias sonrisas, al comprobar que tenían participaciones del segundo premio. El propietario, David Álvarez, lo celebró "puertas adentro" con cava, dado que su padre, que se jubila dentro de unos días, ha sido uno de los agraciados con 1.250 euros.

David Álvarez comunicó a muchos de los miembros de la peña, formada por cien personas, que empezará a abonar las participaciones el lunes o el martes, por la necesidad de ir al banco, para tener suficiente dinero disponible.

La Administración de Lotería El Mirlo Blanco ha repartido entre sus clientes desde el año 1981 unos 130.000 euros -sin contar este segundo premio-, del tercero y cuarto premio de la Lotería de Navidad. En el año 2003 devolvió gran parte de un quinto premio, porque la gente no lo quiso.

Entre los miembros de la peña, hay "gente de todas las edades, jóvenes y gente mayor". David Álvarez no se arrepiente de no haberlo comprado, al ser consciente de que "no puedo adquirir todos los números que pasan por aquí". Eso sí, tiene la esperanza de que se incrementen las ventas en el sorteo del Niño.

La consignación realizada para la provincia de Ourense ascendió a 14.076.400 euros. La venta suma 13.830.020 euros, según los datos facilitados por el responsable de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jorge Fernández. Pese a que la población de esta provincia tiene la tradición de comprar lotería en las grandes ciudades españolas y administraciones que han repartido premios importantes, en este año "se han incrementando las ventas en Ourense un 3,34%". Jorge Fernández explica que las ventas en esta provincia "llevan tres años creciendo", tendencia que está en la misma línea del resto del Estado, tras la conclusión de la crisis.

La modalidad del terminal ha irrumpido de forma contundente en Ourense. Todos los premios que ha repartido el sorteo este año en la provincia han salido por terminal.

Ourense continúa siendo una de las pocas capitales de provincia de España en la que nunca ha tocado el premio gordo de navidad. Dentro de la provincia, le ha correspondido a la villa de Allariz en el año 2009, en el que la administración de la zona ha repartido más de seis millones de euros. La Administración número uno de la villa, vendió 56 décimos del primer premio ese año.