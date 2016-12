Rosendo se declara "inocente" y su defensa asegura que es "absolutamente insolvente"

Esposado pero mostrando una amplia sonrisa, el líder de los "miguelianos", Miguel Rosendo, prestó declaración en la mañana de ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tui tras la emisión de un auto de procesamiento en el que se atribuye la presunta comisión de un total de 53 delitos, 26 de ellos de naturaleza sexual. En una vista indagatoria, la magistrada le notificó los ilícitos por los que se le procesa y tanto él como su familia no reconocieron su culpabilidad en los hechos. A su salida de la sede judicial, en la que compareció durante más de una hora y arropado por decenas de afines, el cabecilla de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel reivindicó nuevamente su inocencia en los hechos al grito de "me declaro inocente".

Después de Rosendo, a las 11.00 horas, comparecieron su mujer, María del Carmen, y sus dos hijos, Cristian y Verónica, a los que la juez atribuye tres delitos continuados contra la Hacienda Pública y otros tres también continuados de blanqueo de capitales. Sus comparecencias no excedieron la media hora de duración. Según confirmó la abogada de la defensa, Teresa Quintana-Drake, todos se declararon inocentes. La letrada argumentó que "no cabía otra posibilidad puesto que hay un informe de la Agencia Tributaria que recoge que incluso teniendo en cuenta a los cuatro juntos (incluyendo a Rosendo) la cantidad no excede de 2.000 euros y los delitos son individuales". Quintana incidió en que "la magistrada ha dicho en reiteradas ocasiones que no podía valorar esas imputaciones a petición de la acusación particular porque no tenía ni un elemento relevante económico, ya que está todo en manos de la Agencia Tributaria y el informe final no ha llegado a la causa". La defensa de Rosendo aseguró que ningún miembro de la familia abonará la fianza, cifra cercana al millón y medio de euros, que pide la magistrada en concepto de aval de indemnizaciones, multas o responsabilidad civil en caso de condena porque son "absolutamente insolventes".

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Ana Reguera, valoró positivamente el auto en el que la jueza procesa a Rosendo y a otras 16 personas porque "supone un paso más" de cara a la apertura del juicio oral. "Las familias afectadas están también satisfechas por este auto", subrayó. En relación a las declaraciones ofrecidas por los procesados, apuntó que "no me sorprendieron porque contaba con que ninguno reconociera nada, fue un poco lo esperado por nuestra parte". La letrada de la acusación particular sí quiso criticar la "actitud de Miguel Rosendo en su llegada y en su salida al juzgado, con cara sonriente y montando un pequeño show, pero cada uno sabrá lo que hace", apostilló la letrada.

Las últimas personas en llevar a cabo las declaraciones indagatorias en la mañana de ayer fueron el que supuestamente estaba destinado a ser el sucesor de Rosendo pero se fue de la Orden en el año 2012, Esteban, y su pareja Sandra. Ambos están acusados de asociación ilícita.

Más de 20 delitos sexuales

La juez instructora emitió la semana pasada un auto de procesamiento en el que atribuye a Rosendo la supuesta autoría de un total de 53 delitos, 26 de ellos de naturaleza sexual, uno por agresión los restantes por abusos sexuales. Entre las presuntas víctimas sexuales se encontrarían hasta dos menores de edad, tal y como publicaba FARO. Los ilícitos especificados por la magistrada en su escrito son de asociación ilícita, contra la integridad moral, agresión sexual, abusos sexuales, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Al resto de procesados- otros 16 entre los que destaca su mano derecha, Marta Paz- se les atribuye, a la mayoría, asociación ilícita y en el caso concreto de tres de ellos, delito contra la Hacienda y de blanqueo.