Lotería de Navidad 2016 | Un quinto premio, el 22259, sonríe a Vigo, Bueu, Redondela, Cambados y Porriño

Un quinto premio de la Lotería de Navidad 2016, el 22259, agraciado con 6.000 euros al décimo. se ha vendido en Vigo, Bueu, Redondela, Cambados y Porriño, Guntín, Santiago, As Pontes de García Rodríguez.



El quiosco Mi Bar en la peatonal de O Calvario es uno de los locales que han repartido suerte. Alejandro González, "muy contento" por la racha de suerte porque "ya dimos un cuarto el año pasado, hace dos años otro cuarto y el anterior dos quintos".



Margarita Villar, del quiosco Cocó de Redondela, clamaba al enterarse de la noticia: "¡Esto es una pasada!". Llevan cuarenta años abiertos y es el primer premio que reparten. Se vendió por máquina porque "es un número raro que no se vendería en ventanilla".



En Bueu, el restaurante Quintela repartió varios décimos: "Estamos moi contentos porque a xente non confía moito en este sistema e pode dar un impulso ás vendas".



Andrés Martínez, del Bar X de Porriño ya están "de celebración" porque "es muy importante para nosotros estar en el candelero todos los años". No es la primera vez que reparten suerte y este año, asegura, se ha notado un impulso en los décimos vendidos.



EL SORTEO

El Sorteo Extraordinario de la lotería Navidad 2016 repartirá este jueves 22 de diciembre un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal (sigue en directo el sorteo).



El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

¿Cuánto se llevan los ganadores?



En concreto, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

También habrá dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

No obstante, en 2013 el Gobierno fijó un gravamen del 20 por ciento a los premios a partir de los 2.500 euros, de modo que de los 400.000 euros que ganase el portador del décimo agraciado con 'El Gordo' ingresaría un importe de 320.500 euros.

Los bombos que repartirán la suerte este 22 de diciembre en el Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad llegaron el pasado viernes 16 de diciembre, a las 10.00 horas, al Teatro Real de Madrid, donde se va a celebrar el sorteo.

De esta forma, se espera que este año cada español gaste una media de 63,80 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad, lo que supone 1,08 euros más que en 2015, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de loterías y Apuestas del Estado (SELAE).