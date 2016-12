"la Caixa" impulsa el reparto navideño de comida del colectivo AFAN en Vigo

La Obra Social "la Caixa" colabora un año más con la Asociación Freixeiro de Axuda ó Necesitado (AFAN), una de las organizaciones de referencia en el área Vigo. Para ello, la entidad aportó 20.000 euros que se destinarán, en gran parte, a la campaña de navidad que arrancó ayer con la entrega de alimentos en sus instalaciones de la calle Pastora.

Algo más de 1.400 paquetes de alimentos, que incluían ingredientes típicos de estas fechas, se entregaron desde primera hora con el objetivo de que todas las familias de Vigo puedan celebrar la Nochebuena.

"Este año lo podemos hacer gracias a la Obra Social, repartimos muchos más lotes de comida que el año pasado y van más llenos. Hay dos pollos, turrón, huevos, aceite... Tenemos el local lleno", describió Tensi González, presidenta de la asociación viguesa, antes del reparto.

La ayuda proporcionada por "la Caixa" se empleará también en atender las necesidades urgentes de vivienda y suministros básicos (luz, agua y gas) de las más de quinientas familias con las que colabora esta organización de manera habitual.

Acompañó ayer a la responsable de AFAN, Tensi González, la directora de área de CaixaBank, Cristina Vega, quien destacó que "la Caixa" está cada vez más implicada en atender las necesidades más urgentes de la ciudad. "Lo que nos lleva a colaborar", apuntó "con organizaciones con las que compartimos objetivos como es en este caso AFAN".

González explica que sin esta ayuda de la entidad no habrían podido ofrecer esta ayuda en unas fechas tan delicadas. "Sin este dinero no podríamos hacer frente a esto ahora y gracias a esta colaboración vamos a subsistir hasta enero o febrero, quizá después no podamos atender a la gente que viene por aquí normalmente. Todavía estamos pendientes de firmar el convenio del próximo año con el Concello. Si no lo conseguimos tendríamos que cerrar momentáneamente", aseguró.

Además de las quinientas familias a las que ayudan, en AFAN también reciben lo que llaman "ayuda de emergencia", que son personas que no tienen nada para comer o cenar ese día y acuden a ellos como último recurso.

El compromiso de "la Caixa" con las necesidades de la sociedad en la que desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de sus rasgos más definitorios desde su nacimiento en 1904, adquiere una dimensión mayor, y más diferencial que nunca, en las actuales circunstancias.

A pesar de las dificultades, la entidad mantuvo el presupuesto de su Obra Social durante 2016 en 500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en los siete años precedentes.